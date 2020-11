A che ora parla Conte: oggi il premier presenta il nuovo Dpcm

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà oggi in parlamento, in diretta tv e streaming, per presentare i contenuti del nuovo Dpcm anti Covid: a che ora parla Conte? Sono previsti due comunicazioni: la prima stamani alla Camera, la seconda nel pomeriggio al Senato. A questi interventi potrebbe seguire una conferenza stampa. Ecco dove vedere il discorso di Conte in tv o diretta streaming.

Il premier Conte parla oggi: a che ora e come seguire il discorso in diretta

Il nuovo Dpcm introdurrà nuove e più severe misure restrittive per contenere il contagio da Covid: divieto di spostamenti tra regioni, coprifuoco alle ore 21 e zone rosse locali. Oltre a questo dovrebbe essere disposta la chiusura dei centri commerciali e dei musei.

Stamani il premier, i ministri competenti e i capi delegazione delle forze di maggioranza si riuniscono nuovamente con i rappresentanti delle Regioni. Poi gli interventi in parlamento.

Discorso Conte in diretta: a che ora parla oggi

E dunque, a che ora parla oggi Conte? Il presidente del consiglio sarà alle ore 12 alla Camera e alle ore 17 in Senato. Come e dove seguire il discorso di Conte in tv o streaming? I canali sono i soliti: i siti e gli account YouTube ufficiali di Camera e Senato. Oltre a questi, molti canali televisivi – di certo quelli allnews, da Rai News 24 a Sky Tg 24 – trasmetteranno in diretta il discorso di Conte di oggi, sia quello del mattino alla Camera che quello del pomeriggio al Senato.

Il testo del nuovo Dpcm potrebbe però slittare a domani. Ci sono infatti diversi nodi irrisolti all’interno della maggioranza che rischiano di rinviare la firma e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale a mercoledì 3 novembre.