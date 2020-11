Cosa succederà dopo il 3 dicembre con il nuovo Dpcm di Natale

Dall’apertura delle regioni all’orario del coprifuoco, dagli spostamenti tra comuni alle piste da sci, dalla fine del lockdown leggero alle feste in casa: si discute della bozza del nuovo Dpcm di Natale che dovrà stabilire cosa succederà dopo il 3 dicembre 2020, data in cui scade l’attuale decreto della Presidenza del Consiglio, con le regole anti-Covid per la fine dell’anno. E gli argomenti al centro della discussione sono tanti. Al momento nel governo prevale la linea della massima cautela, con molte restrizioni che potrebbero rimanere e qualche deroga nelle zone gialle.

La sorpresa sotto l’albero è che potrebbe esserci un doppio Dpcm: uno che stabilirà le limitazioni dal 4 dicembre fino a pochi giorni prima del Natale, e un secondo decreto che invece riguarderà le feste, dal 25 dicembre a Capodanno.

Spostamenti tra comuni e regioni: cosà succederà dopo il 3 dicembre?

Una delle questioni più dibattute è quella che riguarda gli spostamenti tra comuni e tra regioni per consentire a congiunti e parenti che stanno lontani di raggiungere la famiglia per Natale e Capodanno. Sarà possibile spostarsi liberamente tra regioni e tra comuni nel periodo di Natale solo se tutte le aree del paese usciranno dalla zona rossa e arancione, finendo in fascia gialla: l’apertura dei confini interregionali scatterà quindi solo se i dati dell’epidemia di Covid saranno positivi, ha fatto sapere il ministro della Salute Roberto Speranza.

Cruciali saranno quindi i monitoraggi delle prossime settimane, perché obiettivo è quello di riportare l’Rt (l’indice di contagio del Covid-19) sotto quota 1.

Nuovo Dpcm anti-Covid: piste da sci chiuse e vacanze di Natale a rischio

Altro capitolo è quello della settimana bianca. Nonostante le linee guida anti-Covid varate dalle Regioni, il governo è intenzionato a dire no all’apertura degli impianti sciistici dopo il 3 dicembre: con il nuovo Dpcm le piste da sci rimarranno chiuse anche per le feste e le vacanze di Natale 2020 per evitare che un “libera tutti” dia il via alla terza ondata.

La decisione ha però provocato la levata di scudi di alcuni governatori delle regioni alpine, preoccupati dai contraccolpi sull’economia dello stop allo sci. Tra le ipotesi avanzate dalle Regioni l’apertura degli impianti sciistici dopo il 3 dicembre e nel periodo del Natale, ma con la chiusura di bar e ristoranti.

Cosa succederà dopo il 3 dicembre: l’orario del coprifuoco e cosa si potrà fare

Anche dopo il 3 dicembre il coprifuoco rimarrà, ma l’orario di inizio potrebbe essere ritardato alle 23 o a mezzanotte, mentre per la vigilia di Natale e per la notte di Capodanno sul tavolo del governo c’è l’ipotesi di muovere le lancette dell’inizio dei divieti fino all’una di notte. Resteranno però vietate le feste in piazza.

Sul fronte degli acquisti natalizi, si pensa a far riaprire i centri commerciali il sabato e la domenica, ma con controlli più stringenti sul contingentamento degli ingressi e anche con la possibilità di prevedere un numero chiuso nelle strade e nelle piazze dello shopping per evitare assembramenti. Intanto sul fronte economico, arriverà un cashback di Natale con un rimborso per chi userà bancomat e carte per i propri acquisti anche durante il mese di dicembre.

Ristoranti aperti per Natale e feste private a “numero chiuso”

Si affaccia inoltre l’ipotesi, nelle regioni considerate zona gialla, di consentire l’apertura di bar e ristoranti anche la sera, mentre per cenone e veglione in casa il governo pensa a introdurre nel nuovo Dpcm di dicembre una raccomandazione e non divieti espliciti: per le feste nelle abitazioni private il consiglio sarà quello di limitare il numero degli invitati, per un massimo di 5-6 partecipanti. “Più si allarga la cerchia di persone che non si frequenta abitualmente e maggiore è il rischio”, ha avvertito la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa.