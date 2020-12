Spostamenti tra comuni con il nuovo Dpcm: novità dopo il 3 dicembre

Si può o no andare a festeggiare il Natale fuori comune, da congiunti o fidanzati? Ed è consentito recarsi in una seconda casa se si trova nella stessa regione di residenza? È ancora aperta la discussione sugli spostamenti tra comuni in zona arancione e rossa durante il periodo di Natale e Capodanno: il governo in queste ore scriverà le regole del nuovo Dpcm che sostituirà il decreto in scadenza il 3 dicembre 2020.

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra probabile un blocco degli spostamenti interregionali in tutta Italia, nel periodo a cavallo delle feste. Resta da sciogliere il nodo degli spostamenti tra comuni dentro le regioni considerate zona arancione o zona rossa.

Spostamenti tra regioni, cosa cambia dopo il 3 dicembre

Il governo, anche per bocca del ministro della Salute Roberto Speranza e di quello agli Affari regionali Francesco Boccia, ha più volte annunciato di voler adottare la linea dura riguardo alla libera circolazione delle persone nel periodo delle festività: per il nuovo Dpcm l’orientamento è quello di vietare ogni tipo di spostamento non essenziale anche tra le regioni gialle, tra il 20 dicembre e il 7 gennaio. Su questo punto però le Regioni non sono concorsi.

Resterà comunque consentito raggiungere la propria residenza o il proprio domicilio e muoversi da regione a regione per motivi di lavoro, salute e di massima urgenza, come successo finora, compilando l’autocertificazione.

Il nuovo Dpcm e gli spostamenti tra Comuni in zona gialla, arancione e rossa

Dopo il 3 dicembre, con il nuovo Dpcm, potrebbe cambiare qualcosa anche per gli spostamenti tra comuni all’interno di una stessa regione, sia essa zona arancione o rossa. La questione è sul tavolo del governo: le Regioni premono infatti perché sia possibile raggiungere i congiunti (i parenti più stretti ma anche i fidanzati) in un comune diverso per festeggiare il Natale. Al momento infatti in zona rossa e arancione non si può fare visita ai congiunti fuori dal comune dove si abita, se non per motivi di assoluta urgenza, come ad esempio per l’assistenza a persone non autosufficienti.

Un’eccezione su cui è in corso la trattativa è quella degli anziani soli, in modo tale da consentire a pochi congiunti di poterli raggiungere a Natale. Se prevarrà la linea dura, nel nuovo Dpcm per tutti gli altri sarà confermato dopo il 3 dicembre il divieto di spostamento tra comuni in zona arancione e zona rossa, anche nel periodo natalizio, e in queste aree ad alto rischio sarà vietato inoltre andare a soggiornare nella seconda casa all’interno della stessa regione.

Feste di Natale in casa: quante persone posso invitare?

Il nuovo Dpcm potrà confermare quindi il divieto degli spostamenti tra comuni in zona arancione e rossa, ma non introdurrà divieti espliciti su quante persone invitare a casa. Si limiterà, come successo finora, a prevedere “una forte raccomandazione” per tutti i cittadini. Impossibile infatti controllare il rispetto di un eventuale divieto, che per di più andrebbe a scontrarsi con la libertà personale. Anche qui il governo è diviso: i rigoristi mirano a confermare nel nuovo Dpcm la forte raccomandazione a non invitare a casa persone diverse dai conviventi, mentre alcuni ministri più “aperturisti” vorrebbero specificare nel testo il numero massimo consigliato di persone (dalle 6 alle 8 se l’abitazione è grande).

Per capire le nuove regole sugli spostamenti tra regioni, comuni e su quante persone invitare a casa, bisognerà attendere la bozza del testo del nuovo Dpcm, che sarà scritto tra oggi e domani per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre ed entrare in vigore il 4 dicembre.