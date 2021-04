Quando parla Draghi oggi: a che ora la conferenza stampa in diretta

Riaperture, nuovo decreto di maggio, situazione dei contagi: si parlerà di questi argomenti nella conferenza stampa che il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà oggi, 16 aprile. L’incontro con i giornalisti segue la cabina di regia politica di questa mattina, convocata per analizzare l’andamento della pandemia. I principali ministri si sono riuniti insieme agli esperti dell’ISS e del Cts. Ecco quando parla Draghi oggi e dove seguire la diretta della conferenza stampa.

Nuovo decreto: quando parla Draghi oggi in conferenza stampa

Ore 15.00: ecco quando Mario Draghi parlerà oggi con i giornalisti per la conferenza stampa organizzata a Roma, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Lo comunica lo stesso governo.

Il premier illustrerà i risultati della cabina di regia, che oggi ha visto il confronto tra i ministri Roberto Speranza (Salute), Patrizio Bianchi (Istruzione), Maria Stella Gelmini (Affari regionali), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), Dario Franceschini (Cultura), Stefano Patuanelli (Agricoltura), Elena Bonetti (Pari opportunità), oltre a 2 esperti: il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) Silvio Brusaferro e il Coordinatore del comitato tecnico scientifico sul coronavirus (Cts) Franco Locatelli. Sul tavolo la definizione delle misure del nuovo decreto legge, in vista della scadenza del provvedimento Covid di aprile.

Dove vedere la conferenza stampa di Draghi in tv e in streaming

Come consueto la conferenza stampa del presidente del Consiglio Draghi sarà trasmessa in diretta in tv dai principali canali all news, come Skytg24 e Rainews 24. Quando parlerà Draghi, sarà possibile seguire la conferenza anche in streaming sul canale Youtube di Palazzo Chigi.