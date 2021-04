Nuovo decreto Draghi per aprile: quando esce il testo in Gazzetta Ufficiale

Dopo Pasqua, cambia poco: non è un Dpcm ma un nuovo decreto legge, varato dal governo Draghi il 31 marzo 2021, a stabilire e le restrizioni anti-Covid dal 7 aprile in poi. La novità è la riapertura delle scuole (ma non tutte) in zona rossa, dove restano chiusi i parrucchieri. Confermato lo stop a bar e ristoranti perché tutta Italia rimane in zona arancione o rossa. Ma quando esce il testo integrale del nuovo decreto legge del 31 marzo in Gazzetta Ufficiale?

Cosa cambia ad aprile, quando esce il testo del nuovo decreto Draghi

Come annunciato, il governo Draghi non si è affidato a un nuovo Dpcm per decidere le restrizioni dal 7 aprile 2021 in poi, ma a un nuovo decreto legge Covid sulla falsa riga di quello già adottato per Pasqua 2021 (qui la differenza tra Dpcm e decreto). Il provvedimento conferma gran parte delle misure stabilite fino a questo momento. Ecco in sintesi cosa prevede:

la zona gialla resta sospesa fino al 30 aprile 2021, le regioni potranno essere solo zona rossa o arancione. Non si può uscire dalla regione se non per validi motivi

fino al 30 aprile 2021, le regioni potranno essere solo zona rossa o arancione. Non si può uscire dalla regione se non per validi motivi In zona arancione si può far visita a parenti e amici, una volta al giorno, dalle ore 5 alle 22, in massimo 2 persone, all’interno del proprio comune

una volta al giorno, dalle ore 5 alle 22, in massimo 2 persone, In zona rossa non si può far visita in altre abitazioni private, unica eccezione dal 3 al 5 aprile per le feste di Pasqua

non si può far visita in altre abitazioni private, unica eccezione dal 3 al 5 aprile per le feste di Pasqua I ristoranti e i bar sono chiusi fino al 30 aprile 2021, ma il nuovo decreto Draghi prevede che nel corso del mese potrà essere decisa una riapertura nelle regioni dove i contagi sono sotto controllo

fino al 30 aprile 2021, ma il nuovo decreto Draghi prevede che nel corso del mese potrà essere decisa una riapertura nelle regioni dove i contagi sono sotto controllo parrucchieri e barberi restano chiusi in zona rossa

restano chiusi in zona rossa in zona rossa dal 7 aprile riapertura delle scuole materne, elementari e prime medie (che non potranno essere chiuse con ordinanze locali). In zona arancione si va a scuola, ma le le lezioni delle superiori si svolgono in presenza dal 50 al 75%

(che non potranno essere chiuse con ordinanze locali). In zona arancione si va a scuola, ma le le lezioni delle superiori si svolgono in presenza dal 50 al 75% Chiusi cinema, teatri, musei, palestre, piscine

Quando esce il nuovo Dpcm 2021: il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale (pdf) durante la settimana di Pasqua

Il Consiglio dei Ministri ha approvato mercoledì 31 marzo il nuovo decreto Draghi con le restrizioni anti-Covid che sarà in vigore dal 7 aprile 2021: ma quando esce il testo sul pdf della Gazzetta Ufficiale? Dopo le anticipazioni delle misure diffuse da Palazzo Chigi, la pubblicazione in Gazzetta è attesa nelle prossime ore, dopo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.