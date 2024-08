Quanto durerà ancora il caldo eccessivo in Toscana

- Pubblicità -

È in arrivo una nuova ondata: l’allerta per il caldo eccessivo in Toscana durerà anche nei prossimi giorni, anzi il weekend del 10 e 11 agosto sarà probabilmente uno dei più roventi dell’estate 2024 dicono gli esperti meteo. A rendere difficile la situazione è sopratutto la persistenza dell’afa. Ormai da un mese prosegue, anche sulla nostra regione, una fase con temperature massime sopra la media. Un dato dice tutto. Con il 7 agosto a Firenze si è registrato il trentesimo giorno consecutivo in cui la colonnina di mercurio è andata oltre i 34 gradi. Per trovare una situazione analoga bisogna andare indietro fino al 2022, sempre con 30 giorni sopra i 34 gradi, e al 2003, con 24 giorni consecutivi in cui la canicola non ha mollato la presa.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni: nuova ondata di caldo

Non ci sono buone notizie per le temperature. In Toscana il caldo eccessivo durerà ancora: a Firenze, ad esempio, dopo una giornata da bollino giallo (mercoledì 7 agosto), si passerà all’allerta arancione giovedì e venerdì, quando la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi. Ma sarà solo l’antipasto. Fino a venerdì, gli esperti meteo del Lamma non prevedono particolari cambiamenti di scenario: nonostante i possibili temporali di calore pomeridiani sui rilievi, in Toscana le temperature massime arriveranno fino ai 35-37 gradi in pianura.

Nel weekend andrà peggio. Sempre secondo il Lamma durante il fine settimana si rafforzerà l’anticiclone subtropicale spingendo le temperature massime fino ai 39-40 gradi nelle zone interne. Il picco con tutta probabilità si avrà tra domenica e lunedì, quando sarà possibile raggiungere i 40°C sulle pianure interne.

Quanto durerà ancora l’allerta per il caldo eccessivo in Toscana?

Ancora non si vede una fine precisa di questa ondata di caldo eccessivo che sta investendo l’Italia e la Toscana. Qualcosa potrebbe cambiare da Ferragosto, quando i meteorologi prevedono un’attenuazione dell’afa e un ritorno di valori compresi nelle medie del periodo, pur sempre in condizioni di alta pressione e bel tempo. Un andamento che però andrà confermato nei prossimi giorni.

“La sensazione di grande caldo è anche legata al fatto che le minime sono risultate uguali o superiori ai 20 °C per ben 13 giorni su 31, con un apice di 25.3 °C registrato il 30 luglio”, spiegano sempre i meteorologi del Lamma su X. Insomma arriviamo da un mese “infuocato” e con notti tropicali. Il luglio 2024 in Toscana è stato il quarto più caldo di sempre, ossia da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1955, con un’anomalia di +2,3° rispetto al periodo 1991-2020. Davanti ci sono solo i mesi di luglio del 2015, 2022 e 2003.