Allerta per il caldo eccessivo a Firenze: quando finisce?

Ancora giorni di allerta per il caldo eccessivo a Firenze: il bollino a rosso rimarrà almeno fino a mercoledì 31 luglio 2024. Il mese si chiude infatti con una nuova fiammata dell’anticiclone africano anche in Toscana, con punte che toccheranno i 40 gradi nelle zone interne del Grossetano, stando alle previsioni meteo del Lamma.

Bollino rosso per il caldo

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore indica per Firenze tre giorni consecutivi da bollino rosso, il livello massimo di allerta per il caldo eccessivo: non solo oggi, lunedì 29 luglio, ma anche martedì 30 e mercoledì 31. Previsto quindi un forte disagio legato all’afa, che potrebbe avere effetti negativi sulla salute dei soggetti più deboli, come anziani e bambini, per i quali resta l’indicazione di evitare di uscire e di compiere attività nelle ore più roventi della giornata.

In particolare, stando al Ministero della Salute, per il 30 luglio la temperatura percepita a Firenze alle ore 14.00 sarà 36 gradi, il giorno dopo – nello stesso orario – si arriverà ai 38. La nostra città è in buona compagnia perché il triplo bollino rosso interessa anche Bologna, Bolzano, Brescia, Frosinone, Milano, Perugia e Rieti.

Quando finisce l’allerta per il caldo eccessivo a Firenze?

Tutta “colpa” dell’anticlone subtropicale che dalla scorsa settimana sta portando in Italia masse d’aria calda dal continente africano, ma con tassi di umidità piuttosto contenuti, si spiega dal Lamma. Quindi fino a quando durerà l’allerta per il caldo eccessivo a Firenze? L’afa intensa, dicono gli esperti del Lamma su X, durerà “probabilmente fino alla prima dedade di agosto, salvo brevi e contenuti cali”. Fino a giovedì 1° agosto sono previsti picchi di 38-40°C sulle pianure interne del centro sud Italia. Valori molto sopra le medie del periodo.

In Toscana ad esempio il primato andrà a Grosseto, nelle cui zone interne tra martedì e mercoledì sono previsti 40 gradi. A Siena mercoledì si arriverà a 39, a Firenze e Prato ai 38 gradi. La provincia più “fresca” sarà quella di Livorno con le massime intorno ai 30 gradi.