Oltre 2mila volontari per una giornata di raccolta alimentare in un centinaio di punti vendita Coop.fi in 7 province della Toscana: sabato 19 ottobre 2019 torna l’appuntamento con la solidarietà promosso dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, in collaborazione con Unicoop Firenze e organizzato insieme a Caritas Toscana e 150 associazioni sul territorio. A queste organizzazioni, che aiutano persone in situazione di disagio economico, andranno nel giro di poco tempo tutti i prodotti di prima necessità donati dai clienti, dai pacchi di pasta, alle scatolette di tonno fino agli alimenti per bambini e molto altro ancora.

I dati sulle nuove povertà a Firenze

Secondo il rapporto annuale curato dall’Osservatorio della Caritas diocesana di Firenze, i “nuovi poveri” sono in aumento, con oltre 7mila persone che si sono rivolte ai servizi di solidarietà, solo nel capoluogo toscano. I nuovi poveri sono soprattutto giovani, anche persone con un lavoro, che però non permette loro di arrivare a fine mese.

“Più la povertà si diffonde, più la solidarietà diventa necessaria – spiega Irene Mangani, vicepresidente della Fondazione Il Cuore si scioglie onlus – con la raccolta alimentare da anni siamo in prima fila per aiutare le persone e le famiglie che in Toscana vivono in situazioni di grave difficoltà socio-economica”.

La raccolta alimentare nei Coop.fi il 19 ottobre

Le raccolte alimentari della Fondazione “Il Cuore si scioglie” edizione dopo edizione hanno fatto registrare numeri da record. Nello scorso appuntamento di marzo 2019, sono state donate in tutto 216 tonnellate di generi alimentari, che in poche ore sono arrivate alle associazioni di volontariato per essere distribuite sul territorio a chi è in difficoltà. La peculiarità di questa iniziativa promossa nei punti vendita Coop.fi il 19 ottobre, sottolineano dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, è il collegamento diretto fra raccolta alimentare e associazioni di volontariato del territorio, con cui le sezioni soci di Unicoop Firenze hanno rapporti stabili durante l’arco di tutto l’anno.