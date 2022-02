Referendum 2022, quando si vota: la data e quali sono i quesiti ammessi

Referendum 2022, si vota in una doppia data di primavera ma “solo” per i quesiti ammessi dalla Corte Costituzionale riguardo alla giustizia. La Consulta ha dichiarato invece inammissibili altri tre quesiti che riguardavano l’eutanasia, la “legalizzazione” della coltivazione della cannabis e la responsabilità civile diretta dei magistrati. Adesso il Consiglio dei Ministri è chiamato a decidere quando si vota per i referendum abrogativi 2022 (in una data o su più giorni): ecco le cose da sapere, dal quorum a quali sono nel dettaglio i quesiti ammessi.

Per cosa si vota: quali sono i quesiti ammessi dalla Corte Costituzionale

Sono 5 i quesiti ammessi dalla Corte Costituzionale, si tratta di referendum abrogativi sul tema della giustizia, vediamo per cosa si vota nel 2022:

Incandidabilità dopo la condanna – il referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi Separazione delle carriere – Questo quesito del referendum chiede lo stop delle cosiddette “porte girevoli”, impedendo al magistrato durante la sua carriera la possibilità di passare dal ruolo di giudice (che appunto giudica in un procedimento) a quello di pubblico ministero (coordina le indagini e sostiene la parte accusatoria) e viceversa Riforma Csm – si chiede che non ci sia più l’obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura* Custodia cautelare durante le indagini – si chiede di togliere la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo Valutazione degli avvocati sui magistrati – il quesito chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità

* Se prima delle votazioni per il referendum 2022 passasse in parlamento la riforma Cartabia che prevede l’abolizione di questa soglie di firme, il quesito decadrebbe in automatico.

Referendum 2022, quando si vota: le possibili date

Inizia così l’iter che porterà alle urne 50 milioni di italiani. Adesso la Corte Costituzionale dovrà pubblicare le sentenze sui quesiti, in cui spiegherà il motivo per cui sono stati ammessi. Poi toccherà al governo decidere quando si vota per i referendum 2022, con una doppia data da individuare nel periodo che va da venerdì 15 aprile a mercoledì 15 giugno 2022 e la possibilità di accorparli alle elezioni comunali previste in quasi mille città italiane (election day).

Tutte le informazioni saranno poi pubblicate sul sito del Ministero dell’Interno e i Comuni inizieranno le procedure per la nomina degli scrutatori e informeranno i cittadini su come richiedere la tessera elettorale.

L’ultima tornata referendaria in Italia risale a due anni fa, quando gli elettori approvarono la legge di riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari (vinse il sì con il 69,09%, ma non era necessario il quorum).

Come si vota: referendum abrogativo sulla giustizia, serve il quorum? Si può rifiutare la scheda?

A differenza di un referendum costituzionale confermativo, per un quesito abrogativo è previsto il quorum perché l’esito delle urne sia valido: per i 5 referendum sulla giustizia per cui si voterà nella primavera 2022 dovrà esprimersi almeno il 50% più uno degli elettori che ne ha diritto. Sotto la soglia del 50% più uno, i risultati dei referendum saranno nulli e non ci saranno cambiamenti alle leggi.

Quindi come funzioneranno e come si voterà per i referendum? Ai cittadini saranno consegnate 5 schede, con su scritti i quesiti, e basterà tracciare una X sul “Sì” (per chiedere di abrogare e annullare una legge o una parte di essa) o sul “No” (perché resti tutto come adesso), ma gli elettori avranno la possibilità di rifiutare una o più schede, per non essere conteggiati per quella determinata consultazione e non influire sul relativo quorum.