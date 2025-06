Referendum 2025: in Toscana (e a Firenze) l’affluenza più alta

- Pubblicità -

La Toscana e la provincia di Firenze si confermano terra di alta affluenza, anche per il referendum 2025. Le votazioni proseguono fino alle ore 15 di oggi, lunedì 9 giugno, ma già ieri, alla chiusura delle urne dopo la prima giornata di consultazioni, la percentuale di elettori ai seggi è risultata la più alta d’Italia: la Toscana è la prima regione in Italia per affluenza (29,99%), seguita dall’Emilia Romagna, mentre Firenze è la provincia dove si è votato di più (35,97%).

L’affluenza in Italia, divisa per regione

I dati, aggiornati alle ore 23 dell’8 giugno, arrivano dal Ministero dell’Interno. Il dato definitivo è atteso alla chiusura delle urne, dopo le 15 di oggi. La strada però sembra già tracciata: difficile che il referendum raggiunga il quorum, visto che ieri sera l’affluenza a livello nazionale si è fermata al 22,73%.

Ecco l’affluenza, divisa per regione, alle ore 23 dell’8 giugno:

TOSCANA – 29,99% EMILIA-ROMAGNA – 28,85% PIEMONTE – 27,13% LIGURIA – 26,37% LOMBARDIA – 23,97% LAZIO – 23,71% MARCHE – 23,62% UMBRIA – 21,94% BASILICATA – 22,20% CAMPANIA – 21,53% VALLE D’AOSTA – 21,46% ABRUZZO – 20,81% FRIULI-VENEZIA GIULIA – 20,44% PUGLIA – 20,15% VENETO – 19,90% SARDEGNA – 18,93% MOLISE – 18,91% SICILIA – 16,32% CALABRIA – 16,23% TRENTINO-ALTO ADIGE – 16,13%

L’affluenza per il referendum 2025 in Toscana

In Toscana le province in cui, alle ore 23 di ieri, si è registrata la maggiore affluenza per i 5 referendum sono state quelle di Firenze (a Sesto Fiorentino si è arrivati addirittura al 42%), Siena, Livorno e Pisa, ecco i dati dettagliati:

FIRENZE – 35,97% SIENA – 31,17% LIVORNO – 30,94% PISA – 30,84% PRATO – 29,27% PISTOIA – 26,93% AREZZO – 26,27% LUCCA – 25,11% MASSA-CARRARA – 25,01% GROSSETO – 23,02%