Fine isolamento Covid ad agosto 2023: nuove regole per la “quarantena”

Con il via libera al decreto omnibus da parte del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2023 scattano nuove regole per l’isolamento Covid con la “fine” della quarantena per i positivi: la nuova variante del virus chiamata Eris (EG5), seconda come diffusione rispetto a Omicron, non ha al momento portato a un aumento dei casi più gravi. “Credo che questa sia una norma di buonsenso che cancella le ultime restrizioni legate a un’emergenza sanitaria che abbiamo finalmente superato”, ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci durante la conferenza stampa sul decreto legge varato dal governo prima della pausa estiva, che comprende un’enorme mole di provvedimenti di natura diversa. Tra questi anche quelli legati al coronavirus. Quindi la fine dell’isolamento per i positivi ha i giorni contanti in questo mese di agosto: sarà cancellato quando il provvedimento passerà il vaglio del presidente della Repubblica e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Questione di giorni. Quindi cosa fare se si risulta positivo al Covid?

Le regole Covid in vigore finora: niente quarantena, isolamento di 5 giorni

La quarantena per chi ha avuto contatti con positivi al Covid non era prevista già da tempo. Tradotto: se si scopre di essere stati esposti a un caso di coronavirus e non si presentano sintomi, non è necessario stare a casa. Finora il protocollo indicava per questi soggetti l’autosorveglianza: per 5 giorni dal contatto con il positivo bisogna indossare la mascherina Ffp2 al chiuso o in caso di assembramenti.

Fino a quando il decreto omnibus non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale (si stima intorno alla metà di agosto) restano le regole introdotte lo scorso 1° gennaio 2023: l’isolamento Covid per i positivi è di massimo 5 giorni. Secondo la normativa, se dopo un tampone ufficiale (rapido o molecolare) si risulta positivi al virus scatta quella che comunemente viene chiamata “quarantena” (ufficialmente si parla di “isolamento domiciliare”) la cui durata è di 5 giorni dal primo test. Dopo questo periodo, nel caso non si sia immunodepressi e se non si hanno sintomi da almeno 2 giorni, si può uscire senza la necessità di fare un tampone. Per ridurre ulteriormente questo periodo basta sottoporsi a un test: se si risulta negativi, l’isolamento finisce in anticipo.

Una volta concluso l’isolamento, è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 fino al decimo giorno dall’inizio dei sintomi o dal primo tampone positivo al Covid. Dettagli e aggiornamenti si trovano sul sito del Ministero della Salute.

Le nuove regole Covid ad agosto 2023: fine dell’isolamento. Cosa devo fare se sono positivo?

Quando il decreto omnibus sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entreranno in vigore le nuove regole che prevedono la fine dell’isolamento Covid per i positivi: sarà possibile uscire di casa o andare al lavoro anche in caso di malattia. Inoltre per chi è infettivo non ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 neanche al chiuso o nel caso di assembramenti. “Abbiamo abrogato l’ultimo divieto reale che riguardava il Covid, cioè il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone che erano state sottoposte alla misura di isolamento perché risultate positive al Covid 19”, ha detto il ministro della Salute Schillaci in conferenza stampa.

Obblighi che per altro, a detta dello stesso esponente del governo, negli ultimi tempi sono stati ampliamente disattesi dalle persone. “Naturalmente, il Ministero monitorerà e adotterà tutte le misure di contrasto nel caso in cui si rendesse necessario“, ha poi precisato.

Green pass 2023 e obbligo di mascherina in ospedale

Fin qui le regole che entreranno in vigore ad agosto, con la fine dell’isolamento Covid. L’uso del green pass invece è stato abolito da tempo. Per quanto riguarda l’obbligo di mascherina, la circolare del Ministero della Salute dello scorso maggio prevede che questo dispositivo di protezione debba essere indossato nei reparti di ospedali e nelle strutture socio-sanitarie che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura. Negli altri ambienti ospedalieri, negli ambulatori e negli studi medici l’obbligo di mascherina dipende dalle decisioni delle singole aziende sanitarie e delle singole strutture.