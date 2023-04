Obbligo mascherina, le regole 2023: aereo, treno, ospedale

- Pubblicità -

La mascherina obbligatoria ormai non è più prevista in gran parte dei luoghi e delle situazioni quotidiane, dopo la fine dell’emergenza Covid, ma ci sono posti dove serve ancora? Con la situazione dei contagi ormai largamente sotto controllo, le regole sono state progressivamente allentate. Restano però delle accortezze soprattutto in quegli spazi dove sono presenti persone fragili. Dall’ospedale al treno, dagli studi medici all’areo, dalle strutture sanitarie ai mezzi pubblici, facciamo il punto su dove è ancora in vigore l’obbligo di mascherina in questo 2023.

Mascherina obbligatoria in ospedale e strutture sanitarie: cosa cambia dal 1° maggio 2023

La circolare dello scorso 29 dicembre ha rinnovato le regole Covid previste dal precedente ministro della Salute. Fino al 30 aprile 2023 la mascherina è obbligatoria (sia essa chirurgica o Ffp2) per chi entra in:

ospedale

strutture sanitarie , socio-sanitarie e socio-assistenziali, Rsa comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza

, socio-sanitarie e socio-assistenziali, Rsa comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza residenze sanitarie assistenziali

hospice

strutture riabilitative

strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti

La disposizione sull’obbligo di mascherina riguarda visitatori, lavoratori, pazienti, ma non i bambini sotto i 6 anni o chi per patologia non può indossare questi dispositivi di protezione delle vie aeree o ancora quelle persone che devono comunicare con soggetti diversamente abili in un modo che rende impossibile l’utilizzo del dispositivo (ad esempio per comunicare con persone sorde). Anche molti studi medici richiedono di mettere la mascherina per accedere agli ambulatori.

Dal 1° maggio 2023, il ministro della Salute Orazio Schillaci è intenzionato ad allentare gli obblighi anche nelle strutture sanitarie e nelle Rsa. Secondo quanto emerso dalla riunione con gli esperti svolta lo scorso 20 aprile al Ministero della Salute, l’orientamento sarebbe quello di lasciare l’obbligo di mascherina soltanto in alcuni reparti degli ospedali, lì dove sono presenti pazienti fragili o dove è prevista un’alta intensità di cure. Si sta valutando inoltre se cambiare le regole per i tamponi nei confronti di chi si ricovera in ospedale o arriva nei Pronto soccorso, prevedendo il test soltanto per le persone che hanno sintomi compatibili con il Covid. Per avere conferma di queste nuove disposizioni si attende la pubblicazione della nuova circolare ministeriale.

Per quando riguarda il green pass, non serve più la certificazione verde per accedere in ospedale come visitatore o accompagnatore, perché questa misura non è stata prorogata nel 2023.

Mascherina in treno, autobus, aereo e sui mezzi pubblici: dove è ancora obbligatoria nel 2023?

La mascherina non serve in treno, in autobus, in nave e sui mezzi pubblici: la normativa non prevede più l’obbligo di indossarla né per i passeggeri, né per i lavoratori. Si può viaggiare quindi “a volto scoperto”, senza più restrizioni. Ovviamente, i cittadini sono liberi di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree se ne sentono la necessità. Nel caso di autobus e treni affollati, come in presenza di assembramenti nei luoghi pubblici, la raccomandazione degli esperti è quella di mettere la mascherina, soprattutto nel caso di soggetti fragili.

In Italia, anche in questo 2023, non è più previsto l’obbligo di mascherina Ffp2 a bordo dell’aereo: non serve nel caso dei collegamenti nazionali, mentre per i voli internazionali e intercontinentali entrano in gioco le norme anti-Covid del Paese di destinazione. Al momento la stragrande maggioranza degli Stati non prevede più la mascherina a bordo degli aerei, mentre in alcuni è obbligatoria sui mezzi pubblici locali (ad esempio per muoversi a Cipro e in Germania). Per avere informazioni aggiornate si consiglia – prima di partire – di controllare il sito Re-open Eu, per i Paesi dell’Unione Europea, e per le altre mete estere il portale Viaggiare Sicuri curato dalla Farnesina.

La quarantena e l’Ffp2

Dal 1° gennaio 2023 in Italia sono scattate le nuove regole Covid per la quarantena, che in alcuni casi prevedono l’obbligo della mascherina Ffp2. Chi ha avuto un contatto stretto con un positivo può continuare a uscire, ma è previsto che indossi questo dispositivo di protezione, in luoghi chiusi o affollati, per 5 giorni dal momento del contatto. La mascherina Ffp2 è obbligatoria anche per chi, asintomatico, finisce l’isolamento dopo 5 giorni dal primo test positivo, ma senza sottoporsi al tampone di uscita: in questo caso va tenuta fino al decimo giorno dall’inizio dei sintomi o dal primo tampone positivo.