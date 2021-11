Richiamo Johnson & Johnson in Toscana: prenotazione della seconda dose

Via libera, anche in Toscana, al richiamo per chi ha fatto il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson. Intanto è aperta la prenotazione per chi deve sottoporsi alla terza iniezione

Sono circa 80.000 i cittadini tra i 60 e i 79 anni che in Toscana dovranno sottoporsi al richiamo del vaccino anti-Covid Johnson & Johnson: dopo il via libera dell’Aifa alla seconda dose, è pronta a partire la somministrazione numero 2 per il preparato Janssen, con le consuete modalità di prenotazione. Secondo le ultime evidenze scientifiche il prodotto della casa farmaceutica americana inizia a perdere efficacia contro la variante Delta già dopo pochi mesi dall’iniezione. Intanto in Toscana, per chi non ha fatto Johnson & Johnson, va avanti la campagna sulla terza dose: si tratta degli over 60 (a cui presto si uniranno anche i 50enni), degli operatori sanitari e dei soggetti fragili.

Johnson & Johnson: quando fare la seconda seconda dose in Toscana e con quale vaccino

L’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, ha autorizzato il richiamo per il vaccino Johnson & Johnson dopo 6 mesi dalla prima dose e per questa iniezione “booster” – per potenziare e prolungare l’immunità al Covid – saranno impiegati i vaccini a mRna, quindi Pfizer o Moderna.

Secondo i dati in possesso degli esperti dell’agenzia la stabilità della risposta immunitaria di chi si è vaccinato con il monodose dura fino a 8 mesi, proteggendo dalla malattia grave fino a 6 mesi. Tuttavia nel corso del tempo c’è una diminuzione progressiva della copertura per forme lievi e moderate della malattia.

A stretto giro è arrivata la circolare del Ministero della Salute che autorizza le regioni, compresa la Toscana, alla somministrazione della dose numero 2 a chi ha fatto il vaccino Johnson & Johnson da almeno 180 giorni.

La prenotazione del richiamo in Toscana per chi ha fatto Johnson & Johnson: 2° dose dopo 6 mesi

Per quanto riguarda l’apertura del portale di prenotazione della Toscana anche a chi deve fare il richiamo per Johnson & Johnson, al momento sulla piattaforma prenotavaccino.sanita.toscana.it possono richiedere la terza dose il personale delle RSA, gli operatori sanitari, le persone fragili estremamente vulnerabili e anche gli over 60 che hanno concluso il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi.

Presto la platea sarà ulteriormente allargata. L’ipotesi è di prevedere una somministrazione aggiuntiva anche per gli over 50 e per alcune categorie di lavoratori come gli insegnanti. Troppo presto per dire se anche chi ha fatto il monodose Johnson & Johnson dovrà sottoporsi a una terza dose il prossimo anno.

Quanto dura il green pass dopo il richiamo

Per quanto riguarda il green pass, dopo l’ulteriore richiamo (la seconda dose per Johnson & Johnson oppure la terza per gli altri tipi di vaccino) l’aggiornamento del green pass arriva nel giro di 24 ore e la durata della certificazione verde viene prorogata per altri 12 mesi. Per quanto riguarda il preparato Janssen (J&J) nei dettagli del certificato sarà scritto “dosi 2 di 1” e per Pfizer, Moderna e AstraZeneca “dosi 3 di 2”.