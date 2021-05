Tutti a caccia del vaccino Johnson & Johnson, anche in Toscana, c’è chi farebbe carte false per la prenotazione delle poche dosi disponibili. Forse per le caratteristiche del preparato Janssen (la casa farmaceutica del gruppo americano), che funziona con una sola dose. In Toscana una buona parte delle fiale del vaccino Johnson & Johnson sarà disponibile dal medico di famiglia e in farmacia. La Regione ha siglato due accordi con queste categorie per estendere la campagna vaccinale anche a chi finora non è stato raggiunto.

In Toscana vaccini anche dal medico di famiglia

Mentre proseguono gli open day AstraZeneca e la Regione sta mettendo a punto la prenotazione last minute, si apre un nuovo canale in Toscana per la somministrazione del vaccino anti-Covid, in particolare quello monodose Johnson & Johnson, negli studi dei medici di famiglia. Questa categoria era già stata coinvolta per gli over 80 e adesso una nuova intesa con la Regione consente la vaccinazione degli over 60 e over 70 che finora non hanno fatto la prenotazione negli hub. Si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per partire questa settimana (31 maggio – 6 giugno): nella prima fase, sembra probabile che i dottori controlleranno le liste e chiameranno direttamente gli assistiti che ancora non hanno fissato la prima dose, in base alle priorità di età e di patologia.

Vaccino Johnson & Johnson in Toscana: la prenotazione in farmacia

Intanto si attende il via ufficiale alla prenotazione del vaccino nelle farmacie toscane, dove saranno somministrati i vaccini Johnson & Johnson o AstraZeneca, in base alla disponibilità delle dosi. Secondo i piani della Regione si partirà nelle prime settimane di giugno in modo graduale: all’inizio con un numero più ristretto di farmacie, che poi sarà aggiornato progressivamente. Per fare la prenotazione del vaccino Johnson & Johnson o AstraZeneca basterà presentarsi direttamente in farmacia, senza dover passare dalla piattaforma online regionale. Tutte le farmacie, anche quelle che non vaccineranno, offriranno comunque aiuto agli utenti che vorranno prenotare la somministrazione anche presso gli hub vaccinali.

Vaccino Johnson & Johnson, come funziona e le caratteristiche

Il vaccino anti-Covid Janssen – Johnson & Johnson è l’unico monodose che è stato autorizzato in Europa. Come AstraZeneca si basa su un vettore virale, ossia sfrutta un adenovirus che non è capace di replicarsi nel corpo umano, ma stimola la risposta immunitaria al coronavirus. Ecco quanto è efficace: secondo quanto riporta l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, il vaccino Johnson & Johnson è efficace contro le forme gravi fino al 77% dopo 14 giorni dalla somministrazione e all’85% dopo 28 giorni dalla prima e unica dose.