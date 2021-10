Ballottaggi in Toscana, i risultati definitivi delle elezioni comunali 2021

Il Pd non sfonda a Sansepolcro (Arezzo), mentre Massarosa (Lucca) torna al centrosinistra: sono questi in sintesi i risultati dei ballottaggi nei due Comuni della Toscana andati al secondo turno delle elezioni comunali 2021. In calo l’affluenza, soprattutto in Versilia, dove gli elettori che si sono presentati alle urne sono stati quasi il 15% in meno rispetto alla prima tornata.

Elezioni comunali 2021, i risultati del ballottaggio a Sansepolcro

Dopo l’amministrazione di Mauro Cornioli, sostenuto 5 anni fa da un pool di liste civiche, il nuovo sindaco di Sansepolcro è Fabrizio Innocenti, del centrodestra, che al ballottaggio ha raccolto il 52,44% delle preferenze (pari a 3.980 voti) contro il 47,56% del candidato del centrosinistra Andrea Laurenzi (3.610 voti), che viene eletto consigliere.

Innocenti, 69 anni, imprenditore, era appoggiato da Forza Italia, Lega e da 3 liste civiche, mentre il partito Fratelli d’Italia aveva presentato un proprio candidato e non ha dato l’ok ad apparentamenti per il secondo turno. L’affluenza per il ballottaggio è stata del 65,26%, in leggero calo rispetto al primo turno quando era stata del 68,63%.

Ballottaggi in Toscana: i risultati di Massarosa

Nel secondo dei ballottaggi in Toscana per le elezioni comunali 2021, a Massarosa, torna un sindaco di centrosinistra: Simona Barsotti, candidata di Pd, sinistra Comune e Movimento 5 Stelle, ha conquistato il 53,19% pari a 4.573 voti. Carlo Bigongiari (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) si è fermato al 46,81%, con 4.025 voti, e viene eletto consigliere comunale.

A Massarosa l’affluenza per il ballottaggio è stata molto inferiore rispetto a due settimane fa: 50,73% del secondo turno, contro il 65,11% del primo. La città, dopo due anni e mezzo di governo targato centrodestra, era stata commissariata la scorsa primavera, a seguito delle divisioni nella maggioranza che sosteneva l’ex primo cittadino Alberto Coluccini.

Il primo turno delle comunali

Sansepolcro e Massarosa sono le uniche città della Toscana sopra i 15.000 abitanti andate al ballottaggio per le elezioni comunali 2021. Negli altri 29 comuni della regione il sindaco è stato eletto al primo turno: nella Città metropolitana di Firenze Lorenzo Falchi (Sinistra Italiana) è stato confermato primo cittadino di Sesto Fiorentino, Piero Giunti del Pd è stato eletto a Reggello.

Grosseto due settimane fa aveva confermato il sindaco di centrodestra Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Montevarchi la prima cittadina uscente Silvia Chiassai (centrodestra), mentre Altopascio era andato al centrosinistra con Sara D’Ambrosio. Risultati dettagliati sul servizio Eligendo del Ministero dell’Interno.