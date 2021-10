Elezioni comunali 2021 a Firenze, i risultati a Sesto Fiorentino e Reggello

Il centrosinistra si aggiudica al primo turno le uniche due città interessate dalle elezioni comunali 2021 nella Città metropolitana di Firenze: i risultati definitivi confermano sindaco Lorenzo Falchi a Sesto Fiorentino, mentre a Reggello il primo cittadino eletto è Piero Giunti.

I risultati definitivi delle elezioni comunali 2021 a Sesto Fiorentino

Con un’affluenza alle urne del 63,35%, il sindaco uscente di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi (Sinistra Italiana) a capo di una coalizione di centro sinistra che comprende anche Pd e la lista “Per Sesto” è stato confermato con una larga maggioranza, il 70,38% pari a 15.209 voti. Molto staccato il candidato del centrodestra, per Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, Daniele Brunori a cui è andato il 15,67% (3.387).

Ecco i risultati definitivi delle elezioni comunali a Sesto Fiorentino del 3 e 4 ottobre 2021 pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno.

Elezioni comunali 2021 nella Città metropolitana di Firenze: i risultati a Reggello

Reggello conferma il centrosinistra, con un’affluenza del 57,50%: Piero Giunti, candidato del Pd e della lista “Reggello Viva” è stato eletto sindaco con il 65,21% pari a 4.878 voti. Giunti, l’anno scorso, era diventato primo cittadino reggente. La principale sfidante, Veronica Nenci del centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e una lista civica), si ferma al 26,89% con 2.012 voti.

Qui sotto i risultati definitivi delle elezioni comunali 2021 a Reggello pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno.

Le amministrative nel resto della Toscana

A Grosseto, l’unico capoluogo di provincia della Toscana in cui si votava per le elezioni comunali 2021, conferma al primo turno il sindaco uscente di centrodestra Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Al centrodestra va anche un grande comune in provincia di Arezzo come Montevarchi, dove Silvia Chiassai è stata eletta prima cittadina per il secondo mandato. Ballottaggio per le comunali invece a Sansepolcro (Arezzo) e Massarosa (Lucca). Altopascio, in bilico fino all’ultimo, va al centrosinistra con la conferma di Sara D’Ambrosio al 50,92% contro il 46% di Maurizio Marchetti.

Per quanto riguarda le elezioni suppletive nel collegio uninominale Toscana 12, tra Siena e Arezzo, è stato eletto deputato Enrico Letta, segretario del Pd, con il 49,92%. Il candidato del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi è stato invece votato dal 37,83%.

Tutti i dettagli sui risultati sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno.