Risultati elezioni comunali a Firenze: exit pool per il sindaco

C’è attesa per i risultati delle elezioni comunali 2024 a Firenze, che decideranno il nuovo sindaco della città (o la nuova sindaca). Mentre lo scrutinio delle europee si è concluso durante la notte, lo spoglio delle schede per le amministrative inizierà nel primo pomeriggio di oggi. Intanto gli exit pool di Rai e La7, sondaggi effettuati a campione all’uscita dai seggi, indicano come probabile il ballottaggio tra la candidata della coalizione del Pd Sara Funaro e il nome scelto dal centrodestra, l’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Per quanto riguarda l’affluenza, a Firenze ha votato il 64,44 degli iscritti nelle liste elettorali (contro il 66,16% alle europee).

Gli exit pool a Firenze: Funaro avanti ma sarà ballottaggio

Gli exit pool, che andranno confrontati poi con i risultati reali delle urne, confermano quanto ipotizzato alla vigilia delle elezioni comunali 2024: a Firenze si andrà con molta probabilità al ballottaggio tra Funaro e Schmidt. Secondo le rilevazioni diffuse dalla Rai, e curate dal Consorzio Opinio Italia, Sara Funaro (in corsa per Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Azione, +Europa e liste civiche) si attesterebbe tra il 40 e il 44% dei voti, mentre Eike Schmidt (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e una lista civica) sarebbe tra il 30 e il 34%, distanziato da una decina di punti percentuali dall’altra contendente.

Uno scarto che è aumentato rispetto a quanto presagito dai sondaggi elettorali di due settimane fa. Inoltre Stefania Saccardi (Italia Viva) si aggirerebbe intorno al 6-8% secondo lo stesso exit pool, anche lei con un margine ridimensionato rispetto ai sondaggi per-voto, e Cecilia Del Re (ex assessora “ribelle” della giunta Nardella) sarebbe testa a tesa con Saccardi. La sostanza non cambia nei risultati degli exit pool Svg diffusi da La7 appena si sono chiusi i seggi per le elezioni comunali a Firenze: Funaro tra il 40,5 e il 44,5%; Schmidt tra il 32,5 e il 36,5%, Saccardi tra l’9 e il 12%.

Quando si sapranno i risultati delle elezioni comunali a Firenze (sindaco e consiglieri comunali)

Fin qui i sondaggi, ma per capire i risultati della corsa a sindaco a Firenze bisognerà attendere lo spoglio delle schede delle elezioni comunali che inizierà alle ore 14. I dati definitivi sono attesi in serata. Se nessuno dei candidati alla carica di sindaco otterrà il 50% più uno dei voti validi si andrà al ballottaggio tra i due più votati tra 2 settimane. Il secondo turno influirà anche sulla lista dei nuovi consiglieri comunali.

Sebbene per il Consiglio i risultati sono quelli che usciranno dalle urne del primo turno, il sindaco (o la sindaca) che sarà eletto/a al ballottaggio avrà in aula un premio di maggioranza del 60%. E questo ridefinirà l’elenco di chi è dentro e chi è fuori il Salone dei Duegento. Lo spoglio potrà essere seguito in diretta sul sito del Ministero dell’Interno, e su quello del Comune di Firenze.

Quando si vota per il ballottaggio a Firenze

Nonostante manchi ancora qualche ora ai risultati delle elezioni comunali 2024, a Firenze è ormai certo il ballottaggio sul sindaco. A pesare sarà anche l’incognita astensionismo perché si voterà per il secondo turno nel pieno del ponte del patrono, con la città che si svuoterà per i molti “vacanzieri” di San Giovanni: le urne saranno aperte domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15.