Elezioni Toscana, eletti e preferenze ai candidati di Arezzo

Due esponenti per parte: uno ciascuno a Lega e a Fratelli d’Italia per il centrodestra, due al Partito democratico per il centrosinistra. È la coalizione guidata da Susanna Ceccardi a vincere la circoscrizione di Arezzo, anche se con uno scarto contenuto. Ma per effetto del risultato complessivo a livello regionale, il risultato è di fatto un pareggio. Ecco chi sono gli eletti in consiglio della circoscrizione di Arezzo al termine delle elezioni regionali 2020, con le preferenze raccolte da tutti i candidati.

Vincenzo Ceccarelli si conferma recordman di preferenze nel suo collegio. L’assessore uscente ai Trasporti conquista 14.743 voti e un seggio in consiglio comunale. Visto il risultato personale – il terzo migliore in assoluto in Toscana – è probabile però che per lui arrivi anche qualcosa in più: la conferma in giunta.

Conferma che arriva anche per la consigliera regionale uscente Lucia De Robertis. Grazie alle 7.354 preferenze raccolte conquista il suo terzo mandato consecutivo nel parlamentino toscano. Se Ceccarelli dovesse rinunciare al seggio per un incarico diverso sarà la valdarnese Elisa Bertini (4.178) a prendere il suo posto.

Siederanno all’opposizione due consiglieri aretini che hanno chiuso quasi appaiati. Il cortonese Marco Casucci della Lega, anche lui consigliere uscente, e Gabriele Veneri, imprenditore orafo che all’esordio in politica raccoglie 5.219 preferenze grazie alle quali rappresenterà Fratelli d’Italia in consiglio.

Di seguito l’elenco completo dei candidati di tutte le liste nella circoscrizione di Arezzo con l’indicazione delle preferenze raccolte da ciascuno.

Elezioni Toscana, preferenze e candidati eletti della circoscrizione Arezzo

Toscana Civica Per Il Cambiamento Santi Roberto 336 Brogi Gianni 255 Alvisi Luisanna 125 Spatola Camilla 68 Vestrini Romano 66 Rossi Giovanna 55 Foni Paola 51 Savarino Francesco 27 Forza Italia – Udc Mattesini Alessio 1.573 Amatucci Claudia 625 Rossi Angelo 499 Salvi Alessia Paola 476 Gentile Nicola 428 Bartelli In Manfreda Lina 393 Seghi Laura 265 Giunti Tonino 241 Giorgia Meloni Fratelli D’Italia Veneri Gabriele 5.219 Marri David 1.757 Carini Nicola 1.462 Ghezzi Sonia 1.417 Senesi Michela 1.368 Giorgianni Carmen Letizia 890 Gobbi Monica 658 Coppi Alfio 432 Lega Salvini Premier Casucci Marco 5.222 Manneschi Monica 1.602 Rivi Alessandro 1.511 Legnaiuoli Chiara 1.011 Tassi Stefano 964 Cecchetti Maria 907 Bini Elisabetta 906 Mattoni Nicola 440 Europa Verde Progressista Civica Cella Laura 320 Ferraiulo Serena 235 Corsini Irene 161 Saporito Giuseppina 155 Bartolini Daniele 127 Poggialini David 52 Bogazzi Enzo 45 Moro Albertomaria 39 Sinistra Civica Ecologista Vignini Andrea 1.356 Gabrielli Federica 453 Fabiano Pierluigi 361 Nocciolini Sara 328 Ralli Walter 287 Merelli Raffaella 154 Magrini Egildo 61 Italia Viva – +Europa Bernardini Daniele 1.174 Ciarpaglini Silvia 895 Grasso Francesco Maria 338 Mencaroni Andrea 337 Rossi Francesca 252 Casalini Paolo 198 Loretti Marcella 96 Mafucci Angela 87 Orgoglio Toscana Per Giani Presidente Secchi Lorenzo 270 Toccafondi Maurizio 227 Noferi Valeria 207 Mezzetti Panozzi Rita 128 Bacci Giulia 102 Barluzzi Romano 91 Pasqui Giorgio 77 Basili Carlotta 50 Partito Democratico Ceccarelli Vincenzo 14.743 De Robertis Lucia 7.354 Bertini Elisa 4.178 Tartaro Simone 3.256 Croci Barbara 1.145 Baldini Azzurra 1.092 Occhini Alessio 560 Minozzi Lorenzo 500 Movimento 5 Stelle Quaratini Cristiana 1.873 Cecchini Roberto 709 Arrigo Maria Vincenza Anna 423 Rivolta Luigi 403 Toscana A Sinistra Rossi Cristiano 272 Meozzi Mirco 235 Marinelli Serena 227 Maglioni Mariella 225 Michelotti Rossella 215 Carloni Antonella 165 Carletti Marzio 140 Rubegni Andrea 40 Partito Comunista Italiano Bottai Laura 319 Del Pasqua Marco 156 Mariottini Veronica 106 Conti Canalaro Salvatore 57 Partito Comunista Tenti Fausto 143 Berni Caoli 117 Milaneschi Vanessa 75 Mazzeo Andrea 61 Ceragioli Fiorella 45 Bruni Simone 32 Manneschi Andrea 31 Sorrentino Angela 28

Arezzo, le preferenze ai candidati in ciascun comune della circoscrizione