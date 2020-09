Elezioni Toscana, eletti e preferenze ai candidati di Massa Carrara

Ha vinto il centrodestra, sebbene con uno scarto risicato. Ma, per effetto del risultato complessivo a livello regionale e del premio di maggioranza, l’unico seggio che spetta alla circoscrizione di Massa Carrara andrà al Partito democratico. Giacomo Bugliani è l’unico tra gli eletti nel nuovo consiglio regionale dalla circoscrizione di Massa Carrara al termine delle elezioni regionali 2020: ecco le preferenze raccolte da tutti i candidati.

Come già nel 2015, Giacomo Bugliani ha fatto il pieno di preferenze, raccogliendone ben 11.625 e conquistando così la conferma in consiglio regionale, dove già aveva seduto negli ultimi cinque anni. Se poi per lui arriverà un incarico in giunta, come si comincia a vociferare, a prendere il suo posto sarà Roberta Crudeli, prima dei non eletti nel Pd con 5.025 preferenze.

Di seguito l’elenco completo dei candidati di tutte le liste nella circoscrizione di Massa Carrara con l’indicazione delle preferenze raccolte da ciascuno.

Elezioni Toscana, preferenze e candidati eletti della circoscrizione Massa Carrara

Lega Salvini Premier Cantoni Eleonora 2.554 Canepa Emanuele 2.484 Pieruccini Nicola 2.128 Fumanti Federica 1.709 Forza Italia – Udc Mastrini Matteo 4.817 Benedetti Stefano 1.391 Danesi Barbara 355 Colacicco Orietta 217 Toscana Civica Per Il Cambiamento Cofrancesco Antonio 808 Turitto Francesca 650 Nespolo Diego 216 Bertolini Denise 73 Giorgia Meloni Fratelli D’Italia Amorese Alessandro 3.143 Zangani Umberto 1.073 Aiazzi Manuela 861 Baldoni Romina 731 Orgoglio Toscana Per Giani Presidente Zubbani Angelo Andrea 1.653 Della Zoppa Valentina 422 Lorenzini Moreno 377 Peruta Carla 209 Partito Democratico Bugliani Giacomo 11.625 Crudeli Roberta 5.025 Sordi Elisabetta 3.780 Micheli Francesco 1.225 Italia Viva – +Europa Novoa Claudio 1.600 Rossetti Alice 1.540 Cavellini Clara 762 Cancogni Jacopo Giovanni Valente 301 Europa Verde Progressista Civica Cella Laura 275 Stanila Lavinia Mirela 136 Neri Silvano 130 Nicoli Roberto 126 Svolta! Borrello Anna Chiara 71 Borgna Francesco 32 Alticozzi Lucio 26 Viotti Valentina 15 Sinistra Civica Ecologista Canali Daniele 1.288 Francesconi Giulio 922 Gatti Angelica 914 Folloni Annalisa 714 Movimento 5 Stelle Giovannelli Elisa 2.284 Benussi Antonio 688 Toscana A Sinistra Del Padrone Monica 705 Orlandi Paolo 362 Bardoni Riccardo 318 Mulazzani Simona 261 Partito Comunista Guadagnucci Andrea 203 Marchetti Katiuscia 128 Cei Giulia 79 Fenzi Francesco 68

Massa Carrara, le preferenze ai candidati in ciascun comune della circoscrizione