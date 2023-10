Ruota panoramica Firenze 2023-2024: online l’avviso pubblico

- Pubblicità -

E’ tutto pronto per la ruota panoramica a Firenze, per la stagione 2023-2024. La ruota avrà un’altezza tra i 50 e i 60 metri. E ci sono due novità importanti: la prima è che sarà in piazza Vittorio Veneto alle Cascine e non alla Fortezza come negli anni scorsi. La seconda è che non rimarrà installata soltanto per Natale ma fino a giugno. C’è grande attesa da parte di tutti i fiorentini e anche i turisti certamente apprezzeranno: negli anni scorsi la ruota ha avuto un grande successo.

Ruota panoramica Firenze 2023-2024

Per la ruota panoramica Firenze 2023-2024 è online l’avviso pubblico del Comune. Le domande potranno arrivare fino al 6 novembre. L’obiettivo è selezionare il miglior progetto di ruota panoramica, correlata da iniziative culturali e di intrattenimento. La ruota traslocherà perché alla Fortezza ci saranno i cantieri relativi all’Alta velocità. E comunque le Cascine sono un’area da controllare dal punto di vista della sicurezza: la ruota panoramica offre più sicurezza anche da questo punto di vista. Più persone, più controlli, meno possibilità di delinquere: è questo l’obiettivo di Palazzo Vecchio. A settembre, circa un mese fa, era stato il sindaco Dario Nardella, ad annunciare il ritorno della ruota, dopo aver avuto contatti anche con la soprintendente Antonella Ranaldi.

Le altre novità sotto la ruota

Le altre novità della ruota panoramica Firenze 2023-2024 sono legate all’ampliamento dell’area. Ci potranno essere iniziative culturali e di intrattenimento, con possibile vendita di generi alimentari in orario 8-24. Si prevede appunto l’ampliamento dell’area in occasione delle festività natalizie e quindi dall’8 dicembre al 15 gennaio 2024. E in occasione del periodo primaverile, dal 1 maggio al 10 giugno 2024, giorno in cui si dovrebbe iniziare a lavorare per lo smontaggio della ruota. Nell’avviso viene stabilito appunto che la ruota panoramica abbia un’altezza compresa tra i 50 e i 60 metri e vengano previste attività e iniziative culturali per bambini e famiglie, oltre alla sorveglianza dell’area.