Saldi invernali 2026 in Toscana: quando iniziano?

- Pubblicità -

Con l’inizio dell’anno, tornano i saldi invernali: in Toscana gli sconti partiranno ufficialmente sabato 3 gennaio 2026. La Regione con una delibera ha confermato il calendario delle svendite di fine stagione. Come successo in passato, la data di partenza è stata fissata il sabato precedente all’Epifania, lo stesso giorno individuato nelle altre parti d’Italia. Le uniche eccezioni riguardano la Valle d’Aosta (2 gennaio) e la provincia autonoma di Bolzano (8 gennaio).

Quando iniziano e quando finiscono i saldi invernali 2026 in Toscana

Sebbene i primi ribassi compariranno nelle vetrine già dopo Natale, la partenza ufficiale dei saldi invernali in Toscana sarà appunto il 3 gennaio e le promozioni potranno andare avanti per un massimo di 60 giorni, quindi fino al 3 marzo 2026. La decisione è stata presa con la delibera della giunta regionale numero 1617 del 1° dicembre 2025.

- Pubblicità -

Anche l’anno scorso la giunta, in accordo con quanto emerso dalla Conferenza delle Regioni, stabilì di anticipare la data di inizio prima dell’Epifania, per sostenere il commercio locale, consentendo a negozianti di intercettare fin da subito i flussi turistici e le ultime spese festive. E i saldi estivi 2026? Se saranno rispettate le linee guida, scatteranno il 4 luglio, il primo sabato del mese.

Le regole per acquisti sicuri durante gli sconti invernali

Tra le regole per i negozi quella sulla trasparenza del costo (sul cartellino deve essere riportato il prezzo originario e la percentuale di sconto applicata per i saldi invernali), l’obbligo di accettare carte elettroniche di pagamento senza sovrapprezzi e sulla qualità della merce, che deve essere effettivamente di fine stagione (anche di stagioni passate) e non acquistata dai commercianti appositamente per i saldi.

- Pubblicità -

Il cambio della merce durante i saldi (come nel resto dell’anno) non è obbligatorio se non per articoli difettosi: negli altri casi è il negoziante stesso a decidere se dare la possibilità al cliente di sostituire l’articolo. Quindi prima di acquistare, consigliano le associazioni dei consumatori, è importante chiedere quali siano le condizioni di vendita applicate. Sebbene i negozianti non siano obbligati a far provare i capi, le associazioni di categoria raccomandano questa prassi come buona norma commerciale.