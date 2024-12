- Pubblicità -

15 minuti di sciopero nei supermercati Esselunga di Firenze oggi, lunedì 2 dicembre, in segno di cordoglio per la morte di un addetto del magazzino di Campi Bisenzio, durante il suo turno di lavoro. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre nella struttura che gestisce la spesa online. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Sciopero di 15 minuti nei supermercati Esselunga di Firenze

Esselunga, su richiesta dei sindacati, ha deciso la chiusura del magazzino fino alle ore 12 di oggi, mentre Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs hanno proclamato 15 minuti di sciopero in tutti i negozi di Firenze per testimoniare la propria vicinanza e solidarietà. “Lo sciopero, per decisione delle rappresentanze unitarie dei negozi, non prevederà l’astensione dal lavoro, ma la trattenuta della retribuzione equivalente che chiederemo all’azienda di devolvere ai familiari del lavoratore“, hanno scritto le organizzazioni sindacali in una nota.

- Pubblicità -

Cosa è successo nel magazzino di Campi Bisenzio

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo si sarebbe lanciato da una passerella a circa 10 metri di altezza. La salma è stata trasportata presso l’istituto di Medicina legale a Careggi per l’autopsia.