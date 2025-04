Sciopero del clima: l’11 aprile festival dei Fridays for Future Firenze

- Pubblicità -

A Firenze, stavolta, non ci sarà una manifestazione in occasione dello sciopero mondiale per il clima, ma venerdì 11 aprile 2025 i giovani dei Fridays for Future organizzeranno un festival per confrontarsi sugli obiettivi del movimento ecologista. L’evento si svolgerà all’ex GKN di Campi Bisenzio, al centro di una crisi industriale che dura da oltre 4 anni, “uno dei luoghi simbolo a livello italiano della convergenza del movimento ecologista con le lotte per la giustizia sociale”, spiega il gruppo.

Complicità ecologiche

Il festival, intitolato “Complicità ecologiche“, si svolgerà dalle ore 16.30 di venerdì 11 aprile alla fabbrica dell’ex GKN, in via Fratelli Cervi n° 1 a Campi Bisenzio, con 4 talk che coinvolgeranno, oltre ai Fridays for Future, associazioni e realtà di Firenze. Si va dai giovani di Ultima generazione, movimento noto per le azioni simboliche nei musei, al Comitato Salviamo Firenze, impegnato in prima linea contro la turistificazione della città, fino al centro sociale CPA e al sindacato SUDD Cobas. Tra gli argomenti che saranno affrontati la vivibilità urbana, il riarmo e le lotte sindacali per salvare posti di lavoro.

- Pubblicità -

Sciopero del clima dell’11 aprile: la manifestazione dei Fridays for Future di Firenze all’ex GKN

Nei giorni scorsi, gli ultimi 121 operai dell’ex fabbrica di componentistica auto hanno ricevuto le lettere di licenziamento da parte della società che ha rilevato lo stabile, la società QF. Tra le idee rilanciate nel corso di questi mesi dal comitato di fabbrica per riconvertire la produzione anche la creazione di un polo delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. E adesso l’ex GKN, dopo aver ospitato nei giorni scorsi la manifestazione letteraria Working Class, l’11 aprile sarà il luogo scelto anche per il festival dei giovani dei Fridays For Future di Firenze.

“Da qui – si legge sui social – possiamo immaginare un futuro diverso, dove i nostri stili di vita non aggravano la crisi ecologica e dove spezziamo il ricatto della scelta tra il preoccuparci della nostra salute e di quella del nostro territorio, e il riuscire a nutrirci in maniera sana e avere un tetto sopra la testa”.