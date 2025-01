Sciopero a Firenze il 23 gennaio per bus e tramvia

- Pubblicità -

Bus e tramvia a rischio giovedì 23 gennaio 2025 a Firenze per lo sciopero di 4 ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e Cobas: la mobilitazione non riguarda le altre città della Toscana, né i treni. La protesta è stata indetta a livello provinciale per i lavoratori di Autolinee Toscane e di Gest, società che cura il servizio tramviario. Gli autisti incrociano le braccia per chiedere maggiore sicurezza, dopo l’aggressione di cui è stata vittima una conducente del tram. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza avvenuto a bordo di un mezzo del trasporto pubblico locale.

Le modalità dello sciopero del 23 gennaio: orari di bus e tramvia di Firenze

Le modalità dello sciopero di giovedì 23 gennaio, a Firenze e provincia, saranno differenti in base al mezzo: i bus di Autolinee Toscane viaggeranno a singhiozzo al mattino, mentre per la tramvia sono possibili disagi in serata. Questi gli orari in cui si potranno verificare disservizi, ritardi o cancellazioni delle corse:

Autolinee Toscane – bus urbani a Firenze ed extraurbani in provincia, sciopero dalle 8.30 alle 12.29 di giovedì 23 gennaio

– bus urbani a Firenze ed extraurbani in provincia, sciopero di giovedì 23 gennaio Tramvia di Firenze – sciopero dalle ore 20 alle 24 di giovedì 23 gennaio

Gli impiegati (compresi quelli delle biglietterie) incroceranno le braccia nelle ultime 4 ore del turno di lavoro. La regolarità dei servizi dipenderà dall’adesione alla mobilitazione: all’ultimo sciopero indetto dalle stesse sigle sindacali il 17 novembre 2023 aderì il 28,83% dei lavoratori di Autolinee Toscane e il 90% di quelli di Gest.

Le motivazioni dello sciopero

La protesta è stata indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Cobas, che denunciano le numerose aggressioni ai danni dei lavoratori del trasporto pubblico. L’ultimo caso riguarda una conducente della linea 1 della tramvia, che nel pomeriggio del 20 gennaio è stata colpita con un pugno da un passeggero che aveva dato in escandescenze, quando il convoglio si trovava nei pressi della fermata Arcipressi. La donna avrebbe cercato di difendere una passeggera, aprendo la porta del gabbiotto per farla entrare.

Tra gli altri casi un’autista del bus numero 9 offesa e minacciata lo scorso 29 dicembre e il conducente di Autolinee Toscane minacciato con un coltello sulla linea 20, il 15 gennaio. I sindacati chiedono urgentemente “un fermo e risolutivo intervento a tutela dell’incolumità e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività”.