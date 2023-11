Sciopero il 27 novembre a Firenze per tramvia e autobus

- Pubblicità -

Non c’è tregua per chi si sposta con i mezzi pubblici: lo sciopero di lunedì 27 novembre 2023 interesserà anche la tramvia di Firenze e gli autobus, ma è scontro sugli orari. Le sigle Usb, Orsa, Sgb, Cub, Adl e Cobas hanno annunciato che i lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è pronto però a precettare gli autisti, se i sindacati di base non ridurranno la durata della protesta.

Sciopero della tramvia di Firenze il 27 novembre: gli orari

Si prospetta quindi un ritorno complicato al lavoro per le migliaia di cittadini che si spostano con i mezzi pubblici. Per quanto riguarda la tramvia di Firenze, le fasce di garanzia inizialmente annunciate per lo sciopero del 27 novembre vanno dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Quindi nelle ore di punta del mattino e della sera i convogli circoleranno regolarmente. Negli altri momenti della giornata il servizio dipenderà dall’adesione del personale (all’ultimo sciopero dei sindacati di base aderì il 28,6% del personale del settore movimento, dice Gest).

Questi orari non sono però definitivi: lo sciopero, come detto, potrebbe essere ridotto per effetto della precettazione. Si attende adesso l’esito del confronto tra Ministero e sindacati, visto che il Matteo Salvini ha minacciato la precettazione, come fatto in occasione dell’ultimo sciopero generale di Cgil e Uil. Per informazioni: numero verde di Gest 800 96 44 24 (da cellulare, a pagamento, 199 22 93 00), canali social dell’azienda e sito internet www.gestramvia.it.

Sciopero degli autobus di Autolinee Toscane

Anche i bus locali, che in Toscana sono gestiti da un unico gestore, saranno interessati dalla sciopero del 27 novembre. Al momento sono queste le fasce garantite annunciate, a Firenze come nel resto della regione: dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 e le 14.29. Anche in questo caso bisognerà attendere l’eventuale precettazione per capire se gli orari della protesta saranno ridotti.

Lo sciopero interesserà anche gli addetti alle biglietterie. La percentuale di adesione all’ultima protesta a cui aderirono Cobas Lavoro Privato, CUB trasporti e USB Lavoro Privato fu del 22,17%. Per informazioni: numero verde di Autolinee Toscane 800 14 24 24, canali social dell’azienda e sito internet www.at-bus.it.

I motivi della protesta

Lo sciopero è stato indetto per chiedere un aumento di stipendio di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario, la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e per gli utenti del servizio, il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il trasporto pubblico locale.