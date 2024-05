Sciopero dei taxi oggi a Firenze: alta adesione alla protesta

- Pubblicità -

Alta adesione per lo sciopero dei taxi anche a Firenze: la protesta è proclamata a livello nazionale per buona parte della giornata di oggi, 21 maggio 2024. “L’adesione è pressoché totale in tutta Italia. È praticamente impossibile trovare un taxi”, hanno annunciato le sigle che hanno indetto la mobilitazione, praticamente tutte: Fast-Confsal taxi, Satam, Tam, Usb-taxi, Unica-Filt Cgil, Claai, Uritaxi, Uti, Unimpresa, Orsa-taxi, Ugl-taxi, Federtaxi-Cisal, Sitan Atn, Unione Artigiani.

Fino a quanto dura lo sciopero dei taxi oggi a Firenze

Sono previsti disagi quindi per chi si sposta a bordo delle “auto bianche” durante tutta la giornata. Fatte salve le fasce di garanzia e i servizi sociali previsti dalla normativa, anche a Firenze lo sciopero dei taxi del 21 maggio va dalle ore 8 alle 22. La manifestazione nazionale si svolge a Roma, in piazza San Silvestro, dalle 11 alle 17 e sono previsti presidi anche a livello locale.

I motivi della protesta

Con questo sciopero i conducenti dei taxi protestano contro “l’uso illegittimo delle autorizzazioni” per le vetture a noleggio con conducente e rivendicano la salvaguardia della “propria autonomia e indipendenza dalla schiavitù di algoritmi e multinazionali”, spiegano i sindacati. Al governo i tassisti chiedono di approvare i decreti attuativi della legge quadro del settore. “Le leggi esistenti, consentono da sempre l’emissione di nuove licenze”, spiegano.

La scorsa estate il Dl Asset ha stabilito che i Comuni capoluogo di regione, sede di Città Metropolitana o di aeroporto, tra cui anche Firenze, possono aumentare le licenze fino al 20% rispetto a quelle già rilasciate, attraverso un concorso straordinario e procedure più snelle.