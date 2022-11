Taxi a Firenze: numero, costo e app. La guida

- Pubblicità -

Come si fa a chiamare un taxi a Firenze, quanto costa, qual è il numero di telefono e dove si trovano i parcheggi dedicati a questo servizio di trasporto pubblico? Per chi si vuole spostare in città, oltre agli autobus, alla tramvia e ai mezzi condivisi (car sharing, bike sharing e monopattini), ci sono anche i taxi, che a Firenze contano oltre 700 licenze. I prezzi variano in base al giorno della settimana, all’orario e alla tratta, ma ci sono anche tariffe fisse e “sconti” ad esempio per le donne durante la notte o per chi va in discoteca fuori dal centro durante i weekend. Ecco le informazioni utili.

Come prenotare un taxi a Firenze: il numero di telefono da chiamare (e l’app)

A Firenze sono in servizio le vetture di due cooperative di taxi, che prendono il nome dal numero da chiamare per prenotare una corsa:

4390 Radio Taxi Firenze (Co.ta.fi)

numero di telefono 0554390

mail [email protected]

flotta di 450 vetture

numero di telefono 0554242

numero Whatsapp e SMS +39 334 662 2550

Telegram Taxifirenze

A Firenze è attivo anche un servizio di chiamata del taxi via app, scaricando appTaxi che grazie alla geolocalizzazione dello smartphone permette di prenotare in poco tempo una vettura, con la possibilità di pagare direttamente sull’applicazione con la carta di credito, con Satisfay o con gli altri wallet disponibili.

I punti dove prendere un taxi: i parcheggi a Firenze

Oltre a chiamare il numero di telefono delle singole cooperative, a Firenze si trovano 60 punti in cui sono presenti parcheggi dove prendere direttamente i taxi, in base alla disponibilità dei mezzi: il principale è quello subito fuori della biglietteria della stazione Santa Maria Novella (qui, nelle ore di punta la fila può essere molto lunga), ma ci sono altri posti riservati a queste vetture, ecco la lista completa:

Centro e zone limitrofe

Piazza Della Stazione (lato biglietteria)

Borgo San Jacopo (angolo Ponte Vecchio)

Lungarno Acciaiuoli (angolo ponte Vecchio)

Piazza Dei Mozzi (angolo Lungarno Serristori)

Piazza Santa Maria Novella (davanti al Museo Novecento)

Piazza Ognissanti (davanti Hotel Excelsior)

Via Roma (Caffè Gilli)

Piazza San Giovanni (angolo via Roma, vicino al Duomo)

Piazza Duomo (angolo via del Proconsolo)

Via dei Leoni (angolo Piazza San Firenze, vicino a Palazzo Vecchio)

Piazza Soprarno

Piazza dell’Unità (davanti all’Hotel Baglioni)

Piazza San Marco

piazza Indipendenza

Piazza Santa Croce

Piazza Beccaria (angola viale Giovane Italia)

Piazzale Donatello (angolo Via degli Artisti)

Via Bausi (Stazione Leopolda)

Piazza della Libertà (angolo via Cavour)

Piazzale Michelangelo

Piazzale di Porta Romana (angolo Poggio Imperiale)

Via Il Prato (alla rotonda)

Piazzale Montelungo (Rampa Binario 16)

Piazzale Bambini di Beslam (Fortezza da Basso)

Via Mafalda Di Savoia (Parterre)

Piazza Alberti (vicino all’edicola)

Viale Calatafimi (angolo via Centostelle)

Via Mannelli Stazione Campo di Marte

Viale Mazzini

Piazza Delle Cure (angolo viale Volta)

Viale Giovanni Verga (Coverciano)

Via Generale Dalla Chiesa (discoteca)

Piazza Ferrucci (dietro all’edicola)

Piazza Francia

Largo De Gasperi (RAI, angolo Lungarno Moro)

piazza Niccolò Acciaiuoli (lato via senese)

Interno ospedale (uscita area San Luca, dietro il N.I.C.)

Via Caccini, davanti Bar Romani

Aeroporto di Firenze (lato arrivi)

Via Palagio Degli Spini (zona aeroporto)

Via Rosellini (angolo Via Dei)

Via Baracchini (davanti alla chiesa)

Viale Guidoni (angolo via Mugello)

Viale Guidoni (uscita Palazzo di Giustizia)

Via Pistoiese

Via Pratese (discoteca Tenax)

Piazzale Davidsohn (Stazione FS Castello)

Piazza Giorgini (angolo via Bandini)

Stazione Rifredi (angolo via dello Steccuto)

Via del Romito

Piazza Puccini

Piazza San Jacopino

Piazza Pier Vettori

Via Starnina (alla rotonda)

Via Cecioni (angolo viale Talenti)

Via Del Cavallaccio

Via Pio Fedi

Ospedale Torregalli

Costo di un taxi a Firenze: prezzi e tariffe fisse

Ma quanto costa prendere un taxi a Firenze? Ovviamente dipende da diversi fattori: dal giorno della settimana, all’orario fino agli eventuali supplementi (come ad esempio il numero di valige da mettere nel portabagagli). Le tariffe dei taxi sono stabilite insieme al Comune di Firenze. Il prezzo di inizio corsa è di 3,30 euro nei giorni feriali e di 5,30 euro in quelli festivi, mentre in orario notturno (dalle ore 22 alle 6) è di 6,60 euro. Il supplemento per i bagagli è di 1 euro in più a valigia, la partenza dall’aeroporto di Firenze prevede un sovraccosto di 2,70 euro.

Ci sono poi delle tariffe fisse per 5 tratte dei taxi a Firenze, ecco i prezzi:

Stazione Santa Maria Novella – Torregalli

5 euro (festivo 17 euro, notturno 18,30 euro)

22 euro (festivo 24 euro, notturno 25,30 euro).

L’aeroporto di Firenze è servito anche dalla linea 2 della tramvia.

10 euro (12 euro festivo, 13,30 euro notturno)

10 euro (12 euro festivo, 13,30 euro notturno)

10 euro (12 euro festivo, 13,30 euro notturno)

La tabella delle tariffe dei taxi, con specificati supplementi, scatti e prezzi chilometrici, è pubblicata anche sul sito del Comune di Firenze, mentre sull’app-Taxi è possibile usufruire di un utile simulatore del costo per tratta.

I prezzi del “Taxi rosa” e del “Taxi disco”

Un servizio particolare a Firenze è quello del “Taxi rosa“, che prevede una tariffa scontata del 10% per le donne in orario notturno, dalle ore 22 alle 4. Inoltre sempre nella stessa fascia oraria, le donne hanno la precedenza nella prenotazione di una vettura chiamando il numero “salta fila” messa a disposizione dalla singola cooperativa di taxi: 055.4378557 e 055.4361904.

Altra facilitazione è il “Taxi Disco” che consente a gruppi di minimo 3 persone fino a un massimo di 6, di prendere una vettura da piazza Santa Croce, piazza della Repubblica, Stazione SMN verso le discoteche fuori dal centro storico (ma dentro i confini comunali) dalle ore 20 alle ore 6, del giovedì, venerdì e sabato al costo fisso di 7 euro per persona. Infine per le corse da e per l’area ospedaliera di Careggi e del Meyer è previsto uno sconto del 10%.