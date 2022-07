Sciopero dei taxi a Firenze, continua la protesta: vetture introvabili

I turisti sono tornati in grande numero e questa è una buona notizia. La cattiva è che per loro i disagi non mancano. Il motivo è lo sciopero dei taxi a Firenze, che in pratica rende introvabili le vetture e crea problemi anche oggi, 14 luglio 2022, dopo le proteste andate in scena ieri. Disagi inoltre per quei cittadini che si devono spostare con questo mezzo (pochi per la verità) e per i lavoratori (in numero maggiore). Il motivo dell’agitazione è l’articolo 10 del Ddl concorrenza, che affronta il tema della liberalizzazione del settore: i tassisti chiedono lo stralcio di questo articolo.

Sciopero dei taxi a Firenze oggi: cosa sta accadendo in città

L’adesione allo sciopero dei taxi a Firenze è stata praticamente totale, con assemblee spontanee dei lavoratori. Vetture quindi ferme e molte proteste: una delegazione fiorentina è pronta a partecipare al confronto di Roma, dove è in corso una mobilitazione nazionale per ottenere garanzie. E’ stato aperto un tavolo di confronto e, fonti vicine al Governo, parlano di una possibilità di rivedere l’articolo 10. In città intanto problemi nelle aree a maggior afflusso e dunque in particolare all’aeroporto di Firenze e alla stazione di Santa Maria Novella. Caos anche a Careggi. Code chilometriche, viaggiatori arrabbiati: il caldo di questi giorni non aiuta.

L’incontro con l’assessore Federico Gianassi

A livello politico una delegazione di tassisti fiorentini è stata ricevuta dall’assessore alle attività produttive Federico Gianassi che ha ascoltato le preoccupazioni espresse dalle categorie circa il rischio di deregolamentazione del settore e ha ribadito la posizione, che era già stata espressa pubblicamente anche dal sindaco Dario Nardella nei giorni scorsi: “Come amministrazione comunale – ha detto Gianassi – ci auguriamo che il governo trovi un accordo il prima possibile su un servizio pubblico come quello taxi importante e strategico per le città”.

Verso un nuovo sciopero dei taxi a Firenze il 20-21 luglio?

Inizialmente era stato annunciato uno sciopero dei taxi in Italia (e dunque anche a Firenze) il 20 e il 21 luglio 2022 ma la notizia dell’inchiesta giornalistica sugli Uber files ha fatto arrabbiare la categoria che ha deciso di anticipare lo sciopero. In caso di mancato accordo col Governo non è escluso che la prossima settimana ci siano nuovi disagi, anche a Firenze. I passeggeri sono divisi. C’è chi dice che lo sciopero è un diritto e chi invece si lamenta. Per coloro che devono recarsi magari agli ospedali non poter usufruire di un taxi è in effetti un bel problema.