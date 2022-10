Sciopero il 10 ottobre 2022 in Toscana (e a Firenze): autobus a rischio

Pubblicità

Nuovo sciopero degli autobus in Toscana, lunedì 10 ottobre 2022, che riguarderà anche i mezzi pubblici su gomma a Firenze (ex Ataf ed ex Linea): lo ha annunciato Autolinee Toscane. La mobilitazione di 24 ore è stata indetta da due sigle sindacali, Cobas Lavoro Privato e Fast Confsal. L’azienda di trasporto comunica che saranno possibili ritardi nelle corse o cancellazioni. In occasione dello sciopero degli autobus del 10 ottobre 2022 in Toscana saranno previste delle fasce di garanzia, il cui orario varierà a seconda della città (e a Firenze anche in base al tipo di trasporto, urbano o extraurbano).

Lo sciopero degli autobus a Firenze: gli orari garanti il 10 ottobre 2022 per i mezzi pubblici

A Firenze gli autobus di Autolinee Toscane (linee ex Ataf) saranno garantiti nella prima parte della mattinata e a cavallo dell’ora di pranzo, in particolare dalle ore 6.00 alle 9.15 e dalle 11.45 alle 15.15. Per quanto riguarda i mezzi pubblici extraurbani su gomma il servizio verrà assicurato tra le 4.15 e le 8.15 e poi dalle 12.30 alle 14.30, mentre per le linee ex Cap dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00. Per gli operai, gli impiegati e gli addetti alle biglietterie l’astensione dal lavoro è prevista per l’intero turno di lavoro.

I motivi della mobilitazione

Lo sciopero degli autobus del 10 ottobre 2022 è stato indetto in tutta la Toscana da Cobas Lavoro Privato e Fast Confsal per – comunicano i sindacati – denunciare l’organizzazione dell’orario di lavoro non efficiente, le differenze salariali, le carenza di relazioni industriali, la mancata consegna del prospetto paga e sistema informatico e comunicativo aziendale e sul pagamento spettanze tuttora inefficiente. L’ultimo sciopero del trasporto pubblico risale a metà settembre, quando i mezzi si fermarono per una protesta nazionale.

Sciopero in Toscana: gli orari degli autobus del 10 ottobre 2022

Queste le fasce di garanzia in cui gli autobus saranno garantiti in occasione dello sciopero per il personale di Autolinee Toscane nelle altre città della regione:

Prato nelle fasce 6:00-9:00 e 12:00-15:00

nelle fasce 6:00-9:00 e 12:00-15:00 Pistoia nelle fasce 6:30-8:45 e 12:45-16:30 (Servizio Ex Toscana Trasporti nelle fasce 5:30-8:30 e 12:00-15:00)

nelle fasce 6:30-8:45 e 12:45-16:30 (Servizio Ex Toscana Trasporti nelle fasce 5:30-8:30 e 12:00-15:00) Grosseto e Siena nelle fasce 5:30-8.30 e 12:30-15:30

nelle fasce 5:30-8.30 e 12:30-15:30 Arezzo nelle fasce 5:30-8.30 e 12:30-15:30 (Per servizio Ex ALA Bus nelle 6:20-8.30 e 11:10-15:00; Ex Baschetti e Autolinee Fabbri 5:00-8:30 e 12:30-15:00)

nelle fasce 5:30-8.30 e 12:30-15:30 (Per servizio Ex ALA Bus nelle 6:20-8.30 e 11:10-15:00; Ex Baschetti e Autolinee Fabbri 5:00-8:30 e 12:30-15:00) Livorno, Isola d’Elba e Funicolare di Montenero nelle fasce 6:30-9:30 e 12:00-15:00

nelle fasce 6:30-9:30 e 12:00-15:00 Piombino nelle fasce 5.30-8.30 e 12.30-15.30

nelle fasce 5.30-8.30 e 12.30-15.30 Pisa nelle fasce 6:00-9:00 e 17:00-20:00

nelle fasce 6:00-9:00 e 17:00-20:00 Lucca nelle fasce 5:30-8:30 e 12:00-15:00

nelle fasce 5:30-8:30 e 12:00-15:00 Massa-Carrara nelle fasce 6:00-9:00 e 17:00-20:00

nelle fasce 6:00-9:00 e 17:00-20:00 Funicolare di Certaldo nelle fasce 5.30-8.30 e 12.30-15.30

Per informazioni è possibile consultare il sito www.at-bus.it, oppure chiamare il numero verde di Autolinee Toscane 800 14 24 24 (attivo tutti i giorni dalle 6 a mezzanotte) o ancora consultare i canali social della società.