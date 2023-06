- Pubblicità -

Soluzioni personalizzate di arredo, un progetto comunicazione digitale e servizi di supporto alla transizione ecologica. Sono queste le idee premiate dalla quinta edizione di Smart and Coop, il bando promosso da Fondazione CR Firenze, Legacoop Toscana e Fondazione NOI-Legacoop Toscana per supportare la nascita di nuove cooperative di giovani. La premiazione ufficiale si è svolta il 21 giugno.

I vincitori di Smart and Coop 5

Il primo progetto classificato è quello presentato dal team fiorentino Alibi che punta a creare prodotti di arredo unici e di alta qualità grazie alla sinergia tra architetti, designer, falegnami e fabbri. Questa squadra, grazie alla quinta edizione dei Smart and Coop, riceverà un contributo di 35mila euro per dare vita a una cooperativa. Al secondo posto il team di DIECI, che riceve un contributo di 18mila euro per costituire sempre nell’area fiorentina una cooperativa di giovani professionisti (fotografi, grafici, video-maker e social media expert) per curare la comunicazione digitale delle aziende.

Terzo posto per il gruppo Design With a cui viene assegnato un contributo di 10.000 euro per realizzare una cooperativa spin off dell’Università di Firenze che offrirà servizi di consulenza alle PMI per la transizione ecologica e fornirà assistenza nella scrittura di bandi europei.

Idee innovative e lavoro di squadra

“Smart and Coop è un progetto che ogni anno porta nuove idee all’interno del movimento cooperativo – spiega il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini -. Quest’anno i vincitori ci hanno presentato dei progetti in cui è fondamentale la capacità di lavorare in gruppo e di fare squadra mettendo insieme competenze diverse, un aspetto che esprime al meglio proprio quello spirito cooperativo che vogliamo diffondere nelle nuove generazioni”.

“Smart and Coop ci offre sempre l’opportunità di entrare in contatto con idee innovative, con l’energia e l’entusiasmo di giovani professionisti, con la voglia di mettersi in gioco delle nuove generazioni – aggiunge Gabriele Gori, Direttore Generale della Fondazione CR Firenze – Siamo felici di fare il nostro in bocca al lupo alle tre nuove cooperative che supportiamo insieme a Legacoop Toscana e Fondazione NOI-Legacoop Toscana e siamo sicuri che i vincitori della quinta edizione di Smart and Coop, che hanno dimostrato di conoscere i vantaggi del fare squadra, sapranno farsi artefici del loro futuro e sapranno portare avanti progetti utili per lo sviluppo del nostro territorio”.