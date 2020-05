Spiagge 2020: regole anti-coronavirus per andare al mare, il protocollo Inail

Durante l’estate 2020 anche per andare al mare bisognerà seguire delle regole anti-coronavirus: sì all’apertura delle spiagge, dai bagni alle libere, ma a numero chiuso con prenotazione obbligatoria (quando possibile), mascherina fin sotto l’ombrellone e distanza tra le persone, come tra lettini e sdraio. A stilare le linee guida per le prossime vacanze è un documento realizzato dall’Inal insieme all’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità, che poi sarà trasformato dal governo in un vero e proprio protocollo di sicurezza per il mondo della balneazione ai tempi del Covid-19.

Insomma non sarà una stagione affollata sotto il Solleone. Il gruppo di lavoro lascia molto spazio alle ordinanze locali, per adattare le misure, visto che la costa del Belpaese è molto diversa, si va dai lunghi arenili alle piccole calette, fino agli scogli. E intanto il governo ha lanciato un bonus vacanze, fino a un massimo di 500 euro, per chi sceglierà mete turistiche in Italia.

Estate 2020, coronavirus: distanza di sicurezza sulle spiagge, il protocollo Inail

La parola d’ordine resta sempre distanza di sicurezza, anche in spiaggia, per i grandi e per i bambini. Il documento Inail – ISS definisce le distanze minime tra gli ombrelloni e i lettini negli stabilimenti balneari, ma le stesse misure andranno prese sulle spiagge libere per limitare la diffusione del coronavirus. Nel dettaglio:

Almeno 5 metri di distanza tra le file degli ombrelloni

di distanza tra le Almeno 4 metri e mezzo di distanza tra gli ombrelloni della stessa fila

di distanza tra gli Almeno 2 metri tra le sdraio o i lettini di un ombrellone e le attrezzature dell’ombrellone accanto

tra di un ombrellone e le attrezzature dell’ombrellone accanto Almeno 2 metri di distanza tra lettini o sdraio, quando non sono all’interno dell’area di un ombrellone

La distanza di sicurezza tra le persone, di almeno 1 metro (2 se si pratica attività sportiva), andrà poi rispettata anche sul bagnasciuga, ad esempio durante una passeggiata, sulla spiaggia e quando si farà il bagno in mare. Si potrà stare più vicini solo se parte di uno stesso nucleo familiare o se conventi.

Andare al mare nel 2020: coronavirus e le regole bagni e lidi

Questa bozza di protocollo, stilata da Inail e ISS per le spiagge, definisce i criteri guida per gli stabilimenti balneari, 11mila in tutta Italia, con il maggior numero in Calabria, Emilia Romagna, Toscana e Liguria. Ai tempi del coronavirus si andrà al mare con la mascherina, dal momento dell’arrivo fino a quando si raggiungerà l’ombrellone o la postazione assegnata.

Saranno create delle “piazzole” per gli ombrelloni o i lettini singoli che garantiranno la distanza di sicurezza, dalle altre postazioni e dalla battigia (vedi sopra): per il bagnasciuga dovrà essere previsto uno spazio adeguato a un agevole passaggio delle persone.

Per l’estate 2020, le spiagge saranno a numero chiuso: gli accessi verranno contingentati dai gestori e viene suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. E poi ombrelloni numerati, registrazione dei clienti, stessa postazione per chi riserverà per più giorni, percorsi di entrata in spiaggia e di uscita distinti, pagamenti veloci alle casse con carte elettroniche (bancomat o carta di credito), tavoli dei ristoranti e dei bar distanziati.

No inoltre ai giochi in spiaggia e alle cabine condivise (eccetto che per membri di una stessa famiglia). Le piscine all’interno degli stabilimenti balneari andranno chiuse.

Sanificazione delle spiagge e degli stabilimenti balneari

Infine molta attenzione è riservata all’igiene, anche al mare, per prevenire la diffusione del coronavirus sulle spiagge durante l’estate 2020. In particolare le linee guida definite dall’Inail e dall’Istituto Superiore di Sanità indicano:

pulizia almeno una volta al giorno delle varie superfici, degli arredi delle cabine e delle aree comuni;

almeno una volta al giorno delle varie superfici, degli arredi delle cabine e delle aree comuni; sanificazione frequente delle attrezzature come sedie, sdraio, lettini, pedalò, degli spogliatoi e delle docce, limitando l’uso delle strutture per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l’altro;

delle attrezzature come sedie, sdraio, lettini, pedalò, degli spogliatoi e delle docce, limitando l’uso delle strutture per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l’altro; per i servizi igienici pulizia più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura;

pulizia più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia a disposizione dei clienti nei servizi igienici ;

; dispenser di gel disifettanti per le mani a disposizione dei clienti in luoghi facilmente accessibili.

Il protocollo di sicurezza per le spiagge: il documento Inail – ISS (pdf)

Su sito dell’Inail è possibile scaricare il testo completo, in pdf, del documento che definisce le linee guida per il mondo della balneazione.