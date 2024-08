Uno studentato da 8 piani nell’ex caserma Lupi di Toscana

- Pubblicità -

Al confine tra Firenze e Scandicci nascerà uno studentato pubblico, il “Lupi Student Hall“, che prenderà il nome dall’ex caserma Lupi di Toscana. Il progetto di recupero dell’area, nel quadrante tra l’ospedale di Torregalli e il centro commerciale di Ponte a Greve, comprenderà la realizzazione di due strutture dedicate all’accoglienza degli studenti a prezzi calmierati. Con una delibera della sindaca di Firenze Sara Funaro è stato approvato lo studio di fattibilità di questi due edifici, la cui progettazione esecutiva scatterà in autunno per poi passare ai cantieri. L’intervento costerà circa 20 milioni di euro e sarà cofinanziato dal Comune e dal Ministero per l’Istruzione con fondi del Pnrr.

Come sarà il nuovo studentato dei Lupi di Toscana

Il Lupi Student Hall, così com’è stato ribattezzato lo studentato che sarà realizzato in parte dell’area dell’ex caserma Lupi di Toscana di Firenze, sarà composto da due fabbricati: una torre che si svilupperà su 8 piani e un edificio in linea con 3 livelli. In tutto ospiteranno 114 posti letto, di cui 55 in camere singole, 38 in doppia e 21 in minialloggi, quest’ultimi dotati di cucina autonoma e soggiorno. E poi ci saranno due aule studio, sale riunioni, un locale fitness, sala video e musica (ad esempio per film e per vedere insieme eventi televisivi) ed emeroteca per la lettura di quotidiani e periodici. Nel piano interrato sarà creato un posteggio per 31 auto, mentre tutto in intorno verde e aree pavimentate.

Ai piani bassi della torre prenderanno posto i servizi collettivi, mentre ai livelli superiori ci saranno le aree a giorno, le zone cucina (dotate anche di spazi per il relax e la socializzazione) e poi le camere: singole, doppie e minialloggi tutti dotati di bagno autonomo. Analoga divisione degli spazi per l’edificio più basso: al piano terra i servizi collettivi, mentre al secondo e terzo piano camere singole e doppie. Lo studentato avrà anche una sala giochi, con tavoli da ping pong e da calcetto, uno spazio che potrà ospitare feste ed eventi degli studenti.

Verso l’appalto dei lavori del Lupi Student Hall

“Con questa delibera procediamo diritti verso l’appalto integrato dei lavori grazie ai quali ci saranno 114 posti letto a prezzi calmierati nei due nuovi edifici che saranno realizzati nell’ex caserma Lupi di Toscana nell’ambito della riqualificazione generale di tutto il complesso”, ha spiegato la sindaca di Firenze Sara Funaro. L’obiettivo è creare un complesso a basso impatto ambientale, per i materiali usati, e anche caratterizzato da un’ottima efficienza energetica. La gestione sarà affidata a Casa Spa, l’azienda controllata dai Comuni dell’area fiorentina che si occupa di edilizia residenziale pubblica.

L’intervento dello studentato è un tassello del progetto di recupero dell’intera area dell’ex caserma Lupi di Toscana di Firenze di cui si parla da anni. Il masterplan presentato nel 2018 prevedeva tra le altre cose anche case per l’housing sociale, uffici, fondi per terziario o sanitario, negozi e infine spazi per attività sociali, culturali o di istruzione.