Ferragosto 2024 a Firenze: gli eventi, dalle sagre ai fuochi d’artificio

Tutto pronto per gli eventi di Ferragosto 2024 a Firenze: si va dal classico giro nei musei, al pranzo nelle sagre, fino alle feste organizzate dai locali all’aperto, senza dimenticare il cinema sotto le stelle e le idee “formato famiglia”. Nonostante vie e piazze si siano ormai svuotate dopo l’esodo estivo, basta poco per trovare buoni spunti e trascorrere questa giornata di festa vicino casa. Ecco quindi cosa fare a Ferragosto a Firenze e nei dintorni.

Mostre e musei aperti a Firenze nel giorno di Ferragosto

Un tuffo nell’arte, proprio quando la città non è invasa dai turisti. Molti musei statali di Firenze saranno aperti anche per il Ferragosto 2024: Uffizi, Palazzo Pitti, il Giardino di Boboli, la Galleria dell’Accademia, il Museo del Bargello, le Cappelle Medicee, il Museo e la chiesa di Orsanmichele, Palazzo Davanzati, il Museo di San Marco e il Museo Archeologico Nazionale. E poi i musei gratis: il Chiostro dello Scalzo, il Cenacolo di Andrea del Sarto, il Giardino della Villa medicea di Castello e la Villa Medicea della Petraia. Visitabili il giorno di Ferragosto anche due mostre: l’esposizione Yokai: mostri, spiriti e altre inquietudini nelle stampe giapponesi ospitata al Museo Innocenti e la mostra digitale immersiva Inside Van Gogh alla Cattedrale dell’Immagine (Santo Stefano al Ponte).

Ferragosto 2024: le sagre nei dintorni di Firenze per pranzo e cena

Nei dintorni di Firenze non mancano 3 sagre dove andare e mangiare piatti tipici per il Ferragosto 2024. Partiamo dal Mugello, con le sue specialità: fino al 15 agosto tortelli, bistecca e grigliate sono protagoniste a Sagginale (Borgo San Lorenzo), anche al coperto, mentre alla polenta è dedicato l’evento gastronomico di Traversa (Firenzuola), vicino al passo della Futa, il 14 e 15 agosto. Entrambe sono aperte anche a pranzo nella giornata di Ferragosto, le altre date solo a cena. Spostandosi a Fucecchio, nella frazione di Galleno fino al 15 agosto continua la sagra della bistecca, che sul menù ha anche primi caserecci, carne alla brace e la tipica polenta alla barrocciaia. Gli stand gastronomici sono attivi soltanto a cena, prenotazione obbligatoria per gruppi da 4 persone in su (telefono 320.9719333).

Cosa fare la sera di Ferragosto 2024: gli eventi e le feste a Firenze

Non c’è bisogno di andare lontano per festeggiare Ferragosto, perché i tanti spazi estivi disseminati lungo vie, piazze e giardini di Firenze organizzano eventi e concerti per chi resta in città la sera del 15 agosto 2024. Un classico è il concerto di Ferragosto di Riccardo Tesi, quest’anno accompagnato da Quartetto Elastico, a San Salvi (ore 21.30), preceduto un’ora prima dalla proiezione del docufilm realizzato da Marco Triarico e dedicato al Festival Franco Basaglia 100.

A Villa Vittoria beach party, al Molo di Lungarno Colombo dj set con Red, musica anche all’Instabile del Varlungo con Criminal Mambo. Al Giardino dell’Orticoltura cocomerata per tutti e live elettro pop con Stefano Ferraro e Leonardo Bertini. Cocomero pure al Fico Bistrò dell’area Pettini con il concerto di The Mad Fathers. Musiche popolari poi al Giardino delle Rose, dalle ore 18.30, con Enzo Mileo e Pasquale Rimolo. Gli altri locali all’aperto di Firenze (qui la lista) comunicheranno presto il loro programma.

Cinema a Ferragosto: iI programma delle arene estive di Firenze

Cosa fare nella serata di Ferragosto se si resta a Firenze? Un must per i pochi “sopravvissuti” all’esodo è il cinema all’aperto, con le tante arene estive che saranno attive anche durante questa festa di mezza estate. Partiamo dalla vigilia della festa, il 14 agosto: il Chiardiluna offre l’opportunità di (ri)vedere il film rivelazione dell’anno C’è ancora Domani di Paola Cortellesi, mentre all’Esterno Notte del Poggetto si ride con Antonio Albanese, Virginia Raffaele e Un mondo a parte. All’arena del Cinema di Castello Buona vista social club di Wim Wenders, nel chiostro dell’ex convento di Sant’Orsola l’esordio alla regia di Margherita Buy Volare, a Villa Bardini la serata gratuita per le famiglie con Emma e il Giaguaro nero. Spostandosi sulle colline di Fiesole, nel Teatro Romano sempre il 14 agosto è possibile riscoprire un classico, Il Gattopardo di Luchino Visconti. Un altro film cult da non perdere è il capolavoro di Brian De Palma Scarface, proposto il 14 agosto in versione restaurata nell’arena della Manifattura Tabacchi.

I cinema all’aperto per la serata di Ferragosto puntano soprattutto su toni più leggeri, dal già citato Un mondo a parte (Chiardiluna) alla nuova commedia di Riccardo Antonaroli Finché notte non ci separi (Esterno Notte Poggetto), da Pare parecchio Parigi

di Leonardo Pieraccioni (Villa Bardini), all’humor franco-belga di Il caso Josette

(Manifattura Tabacchi). Film più “impegnato” invece nel chiostro di Sant’Orsola con Challengers di Luca Gudaganino, in versione originale sottotitolata in italiano. E per finire una proposta per famiglie: Kung Fu Panda 4 al Teatro Romano di Fiesole. La maggior parte delle arene estive consente di comprare online i biglietti per riservare il proprio posto: qui la guida ai cinema all’aperto di Firenze.

Le cantine (e le piscine) aperte per “Calici di Stelle”

Continuano a Ferragosto gli eventi di “Calici Stelle 2024“, la rassegna organizzata dal Movimento Turismo del Vino che in questo ponte estivo coinvolge due aziende vinicole nei dintorni di Firenze. Lamole di Lamole (Greve in Chianti) propone anche il 15 agosto, dalle 19, un tour all’interno della tenuta e della cantina, accompagnato da degustazioni e da un picnic al tramonto nel vigneto storico (55 euro a persona, prenotazione obbligatoria: [email protected]). La Fattoria di Poggiopiano al Girone (Fiesole) apre la sua piscina a ingresso giornaliero con l’abbinamento di degustazioni di vino e di prodotti locali (38 euro a persona, prenotazione obbligatoria). Qui le altre piscine a ingresso giornaliero (agriturismi e hotel) nei dintorni di Firenze.

Ferragosto 2024 ed eventi per bambini al Parco Pazzagli di Firenze

Cosa fare con i bambini a Firenze nella giornata di Ferragosto? In aiuto dei genitori anche quest’anno il Parco d’arte Enzo Pazzagli di Rovezzano organizza per il 15 agosto una serata con cinema e picnic. Sul grande schermo all’aperto, alle 21.30, verrà proiettato il film di animazione “Coco”. È possibile portare il proprio cestino da picnic oppure cenare su prenotazione al chiosco street food dalle 19 in poi. L’ingresso costa 6 euro a persona (5 euro per i soci, gratis i piccoli sotto i due anni) ed è su prenotazione: messaggio WhatsApp al 3477335332, più informazioni su ecorinascimento.com

Cosa fare nei dintorni di Firenze: i fuochi d’artificio di Ferragosto sul Lago di Bilancino

Per una gita fuori Firenze, anche per il 2024 Barberino di Mugello fa festa per il Ferragosto riproponendo lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul lago di Bilancino, uno degli eventi da non perdere la sera del 15 agosto. I giochi pirotecnici saranno sparati da chiatte galleggianti ancorate in acqua vicino alla Punta dell’Andolaccio. L’appuntamento è a partire dalle ore 22.45, con la raccomandazione del Comune di parcheggiare l’auto in modo da non creare intralci alla circolazione. Per l’occasione i ristoranti e le strutture ricettive della zona propongono menù e serate speciali.

Altre idee per Ferragosto

