Supermercati aperti il 26 dicembre a Firenze: orari di Santo Stefano

- Pubblicità -

Bandone giù per molti, ma non per tutti. I negozi Coop, Esselunga e Lidl saranno chiusi a Natale e Santo Stefano, mentre altri supermercati di Firenze resteranno aperti il 26 dicembre 2023, dai Carrefour Express ai Penny market, passando per alcuni punti vendita Pam e Conad. Nonostante le polemiche, in città quattro insegne della grande distribuzione non faranno pausa a Santo Stefano. Tutte saranno attive invece la vigilia, con aperture straordinarie e orari speciali domenica 24 dicembre.

Coop, Esselunga, Lidl: i supermercati non sono aperti a Santo Stefano

Le più grandi catene di supermercati hanno deciso di tenere chiusi i loro negozi a Natale e nel giorno di Santo Stefano: serrande giù per i punti vendita di Unicoop Firenze (Coop.fi), per tutte le Esselunga e gli store Lidl. Il 25 e il 26 dicembre è chiuso anche l’Eurospin di Firenze, in via Pistoiese. Tutti questi punti vendita torneranno ad alzare il bandone da mercoledì 27 dicembre.

- Pubblicità -

Supermercati aperti a Firenze il 26 dicembre 2023: Conad e Carrefour

Sono due le insegne che avranno il numero maggiore di negozi aperti il 26 dicembre. Conad aprirà alcuni dei suoi supermercati fiorentini anche a Santo Stefano, ecco i principali: il Superstore di via Pistoiese (8.00-20.00), il punto vendita di piazza Dalmazia (solo al mattino), quelli di via Pietrapiana (9.00 – 20.30), largo Fratelli Alinari in zona stazione Santa Maria Novella (9.00 – 20.30), via Scipione Ammirato (9.00 – 20.00). Per gli altri store si consiglia di contattare direttamente il negozio per controllare l’orario di apertura. Anche la stragrande maggioranza dei piccoli supermercati Carrefour express, nel centro di Firenze come in periferia, saranno aperti il 26 dicembre. Per gli orari precisi è possibile chiamare i singoli negozi.

Dal centro alla periferia di Firenze, gli supermercati aperti il 26 dicembre

Passando alle altre catene, la zona in cui si potrà riempire il carrello della spesa più facilmente anche nel giorno di Santo Stefano è il centro storico. Nell’area centrale di Firenze il 26 dicembre 2023 saranno aperti tutti i punti vendita Pam local (via Cavour, di piazza degli Ottaviani, di via Nazionale e di via Mazzini, dalle 9 alle 21). A questi, come già detto, si aggiungono Carrefour e alcuni Conad.

- Pubblicità -

Alla periferia nord ovest di Firenze tra i supermercati aperti per Santo Stefano figurano la grande Conad di via Pratese, vicino alle Piagge (orario del 26 dicembre dalle 8.00 alle 20.00), il Carrefour market di via Pratese (9.00-20.00), i Penny Market di via Lanzi (8.00-13.00 e 16.00-19.30) e di via Calò (8.30-13.30).

A Campo di Marte saracinesca alzata per il Pam di viale dei Mille (dalle 9.00 alle 21.00), mentre a Firenze sud è aperto il Penny market di via Erbosa, dalle 8.00-13.30 e anche il Carrefour Express di via Coluccio Salutati, ad mattina a sera. Nella zona dell’Oltrarno e dell’Isolotto si può fare la spesa nei Penny Market di via Burchiello (solo al mattino dalle 8.30 alle 13.30), di via Palazzo dei Diavoli (sempre dalle 8.30 alle 13.30) e di via dell’Argingrosso (orario 8.00-13.00 e 16.00-19.30). Chiuso il Pam di via Francavilla.

- Pubblicità -

Dai Gigli all’Ikea: quali centri commerciali sono aperti il 26 dicembre

La maggior parte dei grandi centri commerciali saranno chiusi per Santo Stefano come ad esempio tutti quelli di Unicoop Firenze (i grandi supermercati e le gallerie commerciali di Gavinana, Ponte a Greve, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa), ma anche I Gigli di Campi Bisenzio e i negozi dell’outlet di Barberino di Mugello non saranno aperti. Vanno contro corrente invece l’ipermercato Carrefour di Calenzano, attivo il 26 dicembre 2023 dalle 9 alle 21, e l’Ikea di Sesto fiorentino che durante questa giornata festiva è aperta dalle 11 alle 19. Qui la nostra guida agli eventi a Firenze tra Natale e Santo Stefano.