Tutti a caccia delle FAQ per interpretare le regole del nuovo Dpcm anti-Covid pubblicato il 25 ottobre e in vigore fino al 24 novembre con un “semi-lockdown” in tutta Italia: molti si chiedono se si può uscire dalla propria regione o fare spostamenti fuori dal territorio del proprio Comune di residenza, come anche se è possibile uscire di casa dopo le ore 18, quando scatta la chiusura di ristoranti e bar. Facciamo un po’ di chiarezza.

Con il nuovo Dpcm si può uscire dalla regione di residenza e fare spostamenti tra regioni

Le regioni non sono chiuse per Covid: il nuovo Dpcm non introduce il divieto di spostamento da regione a regione, quindi si può continuare a viaggiare in tutta Italia senza alcun blocco o chiusura dei confini interregionali. Il decreto però raccomanda fortemente di non spostarsi se non per motivi validi: per andare al lavoro, a scuola, per motivazioni di salute, per necessità o per recarsi nelle attività e nei negozi rimasti aperti (come musei, biblioteche e via dicendo, vedi sotto).

In pratica non c’è un divieto assoluto, si può uscire di casa, spostarsi e viaggiare, ma si fa affidamento al buonsenso dei cittadini consigliando caldamente di lasciare il proprio domicilio a piedi o in macchina solo per lo stretto indispensabile, visto che siamo nel pieno della seconda ondata di Covid e i contagi aumentano esponenzialmente ogni giorno.

Si può uscire dal proprio Comune, cosa prevede l’ultimo decreto

Stesso discorso per gli spostamenti tra Comuni: il Dpcm entrato in vigore il 26 ottobre non impone restrizioni, ma raccomanda sempre di evitare viaggi non necessari, vista l’emergenza coronavirus.

Esistono però delle ordinanze locali che impongono limitazioni più pesanti, come in Campania dove è vietato uscire dalla provincia di domicilio e dirigersi verso le altre zone della regione se non per esigenze lavorative, familiari, di studio, di salute e per motivi di necessità e di urgenza (è permesso però il transito per andare verso altre regioni o all’estero).

Si può uscire di casa dopo le 18, secondo il nuovo Dpcm? Dove c’è il coprifuoco

In tanti cercano le FAQ al Dpcm pubblicato il 25 ottobre 2020 anche per capire le regole per uscire di casa dopo le ore 18.00: il nuovo decreto non ha introdotto un coprifuoco nazionale, ma ha stabilito in questo orario la chiusura di ristoranti, bar, pub, pasticcerie e degli altri servizi di ristorazione (che dopo le 18 e fino a mezzanotte possono fare asporto o consegne a domicilio).

Ci sono però ordinanze regionali e locali più restrittive rispetto all’ultimo Dpcm, provvedimenti che consentono gli spostamenti durante la notte solo per motivi di salute, lavoro, urgenza e necessità, con il ritorno dell’autocertificazione, ecco dove:

Lombardia – fino al 13 novembre è in vigore il coprifuoco dalle 23 alle 5, orario in cui non si può uscire senza validi motivi

– fino al 13 novembre è in vigore il coprifuoco dalle 23 alle 5, orario in cui non si può uscire senza validi motivi Piemonte – fino al 13 novembre è vietato uscire dalle 23 alle 5 del mattino dopo

– fino al 13 novembre è vietato uscire dalle 23 alle 5 del mattino dopo Genova – fino al 13 novembre alcune aree del centro storico, certosa e Sampierdarena sono chiuse al pubblico dalle ore 21 alle 6, ma il sindaco Marco Bucci ha annunciato l’intenzione di estendere il coprifuoco a tutto il territorio comunale

– fino al 13 novembre alcune aree del centro storico, certosa e Sampierdarena sono chiuse al pubblico dalle ore 21 alle 6, ma il sindaco Marco Bucci ha annunciato l’intenzione di estendere il coprifuoco a tutto il territorio comunale Lazio – fino al 22 novembre è in vigore il coprifuoco dalle 24 alle 5

– fino al 22 novembre è in vigore il coprifuoco dalle 24 alle 5 Campania – fino al 31 ottobre sono vietati gli spostamenti senza validi motivi dalle 23 alle 5, in più non si può vendere con asporto dalle 22.30 in poi (eccetto il servizio “drive in”)

– fino al 31 ottobre sono vietati gli spostamenti senza validi motivi dalle 23 alle 5, in più non si può vendere con asporto dalle 22.30 in poi (eccetto il servizio “drive in”) Sicilia – fino al 13 novembre divieto di circolazione con ogni mezzo dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo.

Dalle palestre ai circoli ricreativi fino ai parrucchieri: chi resta aperto e chi è chiuso, le FAQ al Dpcm

Oltre alle raccomandazioni sugli spostamenti, il Dpcm firmato il 24 ottobre ha disposto la chiusura di molte attività, ecco l’elenco dei servizi che non possono stare aperti:

parchi tematici e di divertimento

cinema, teatri e sale da concerto (all’aperto e al chiuso)

palestre

centri natatori e piscine

centri benessere

terme (salvo quelle con presidio sanitario obbligatorio o che effettuano cure)

centri culturali, centri sociali e circoli ricreativi non possono rimanere aperti

impianti sciistici

discoteche e sale da ballo

sale bingo, sale giochi e centri scommesse.

centri sportivi (pubblici e privati)

sospesi convegni, fiere, sagre

Secondo il nuovo Dpcm restano aperti invece tutti gli altri negozi e servizi, come anche i parrucchieri, i centri estetici, i supermercati, i tabaccai, i musei, le biblioteche, le chiese dove sono consentite le cerimonie, le funzioni religiose e i funerali. Ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie e i servizi di ristorazione possono restare aperti dalle 5.00 alle 18.00, con un numero massimo di 4 persone per ogni tavolo (dalle 18.00 alle 24.00 è consentita la consegna a domicilio e l’asporto ma senza la consumazione sul posto o nelle vicinanze).