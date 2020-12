I centri commerciali non sono aperti sabato, domenica e la vigilia di Natale

Oggi e domani, sabato e domenica, i negozi dei centri commerciali sono aperti in zona gialla e arancione? E cosa cambia nei giorni prefestivi fuori dal weekend, come la vigilia di Natale? Quest’anno lo shopping delle feste e la caccia al regalo è più difficile del solito, tra distanziamento e regole anti-Covid su quante persone possono entrare. Anche l’ultimo Dpcm di dicembre ha confermato le restrizioni per l’apertura dei negozi all’interno dei centri commerciali durante il weekend (sabato e domenica) e nelle giornate che precedono i giorni rossi.

Negozi dei centri commerciali, aperti o chiusi sabato e domenica in zona gialla e arancione?

Niente da fare per chi vuole andare a fare shopping nei centri commerciali il weekend: secondo le regole dell’ultimo Dpcm, i negozi di beni non essenziali all’interno di queste grandi strutture devono restare chiusi ogni sabato e domenica e poco cambia se ci si trova in zona arancione o gialla. Questa norma vale infatti indipendentemente dal colore della regione.

Stesse regole per gli “esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali e in altre strutture assimilabili”, recita il testo del Dpcm del 3 dicembre. Negli altri giorni attenti poi agli orari, perché per effetto del coprifuoco alle 22 la durata dell’apertura serale dei centri commerciali può essere ridotta.

Non solo weekend: stop all’apertura dei centri commerciali anche il 24 dicembre

Anche fare un regalo last minute quest’anno potrà diventare una missione impossibile, se ci si dirige verso i grandi shopping center. Il Dpcm di dicembre non solo stabilisce la chiusura nel weekend (sabato e la domenica), ma conferma anche che i centri commerciali non possono restare aperti nei giorni festivi e prefestivi e quindi saracinesche abbassate la vigilia, a Natale e a Santo Stefano.

Inoltre, per effetto di un calendario 2020 di festività “condensato”, i negozi di beni non essenziali presenti nei centri commerciali chiuderanno per 4 giorni di fila, a cavallo di Natale, in zona gialla e arancione (in rossa lo sono già): il 24 dicembre per tutto il giorno e non torneranno aperti fino al lunedì dopo Natale, il 28 dicembre. Il 27 infatti cade di domenica e, come detto, in questo giorno della settimana non è consentita l’attività dei centri commerciali.

I negozi che non sono chiusi: i supermercati possono restare aperti sabato e domenica

Ci sono però delle eccezioni. Dentro i centri commerciali, nelle giornate off limits per lo shopping (quindi sabato, domenica e i prefestivi come la viglia di Natale) possono restare aperte solo delle categorie di negozi, in particolare il Dpcm specifica queste tipologie di esercizi:

punti vendita di generi alimentari (come i supermercati )

) farmacie e parafarmacie

presidi sanitari

prodotti agricoli e florovivaistici (per esempio i fiorai)

tabaccherie

edicole

Il carrello della spesa per il cenone della vigilia e il pranzo di Natale quindi è salvo: i supermercati possono restare aperti sabato, domenica e nei giorni prefestivi e festivi (come il 24 dicembre) secondo i consueti orari, a patto che siano chiusi prima del coprifuoco.