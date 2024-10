Suvignano Days: 2 giorni per la lotta contro la criminalità organizzata

- Pubblicità -

L’11 e 12 ottobre 2024 si terranno i “Suvignano Days”, un evento organizzato in provincia di Siena dallo SPI CGIL nazionale insieme allo SPI Toscana, in collaborazione con l’Associazione Libera, ARCI Toscana, il Comune di Monteroni d’Arbia, e con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Buonconvento e Comune di Murlo. L’iniziativa mira a esplorare le sfide contemporanee nella lotta alla criminalità organizzata, con particolare attenzione al ruolo delle nuove tecnologie e della sicurezza informatica.

Durante i “Suvignano Days”, esperti e figure istituzionali discuteranno di piattaforme digitali, intelligenza artificiale e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e politico. L’evento vuole sensibilizzare il pubblico e promuovere la cultura della legalità digitale, proponendo strategie per prevenire l’uso illecito delle tecnologie da parte delle organizzazioni criminali.

Suvignano Days: un progetto per il futuro della legalità digitale

Il programma prevede due giornate di dibattiti e approfondimenti. Il primo appuntamento è fissato per l’11 ottobre alle ore 14, presso la Tenuta di Suvignano a Monteroni d’Arbia, un simbolo del recupero di beni confiscati alla criminalità organizzata. La giornata ospiterà interventi di diversi esperti, tra cui Giorgio Pedrazzi, HPC Data Scientist, Beatrice Rubini, Executive Director CRIF, Caterina Sganga, Professoressa ordinaria, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Giorgio Marasco, Direttore della collana “Scintille”.

Il 12 ottobre, l’evento si sposterà al Teatro dei Risorti di Buonconvento, con un incontro aperto al pubblico. Tra i relatori, spiccano Nando dalla Chiesa, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano, e la magistrata Alessandra Dolci. Le informazioni su come partecipare si trovano sul sito dello SPI CGIL Toscana.

Obiettivi dell’iniziativa

Lo scopo dei “Suvignano Days” è duplice: da un lato, contribuire alla creazione di un centro di formazione sulla legalità digitale presso la Tenuta di Suvignano, dall’altro, promuovere un dialogo costruttivo sul ruolo delle tecnologie nell’ambito della sicurezza e della giustizia sociale. “Studiare, capire e governare l’innovazione è un compito prioritario per garantire uno sviluppo sostenibile e sicuro – afferma Alessio Gramolati, Segretario generale dello SPI CGIL Toscana – Non possiamo dirci soddisfatti se tra le prime 50 imprese che operano nel campo dell’intelligenza artificiale solo 5 sono europee. Ma se vogliamo accelerarne lo sviluppo bisogna mettere queste tecnologie al servizio delle persone e dobbiamo evitare diventino nuove praterie d’illegalità per le mafie e per speculatori senza scrupoli”.