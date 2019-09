Tramvia Firenze: linee, fermate, orari. La guida completa

Tramvia di Firenze, una breve guida con approfondimenti e tutto quello che c’è da sapere su linee, fermate, orari.

Firenze ha una rete tranviaria che, al momento, è composta da due linee: la linea T1 Leonardo e la linea T2 Vespucci. Ci sono poi i progetti per la realizzazione di altre due linee, la linea 3.2 e la linea 4.

Tramvia Firenze, la linea 1

La linea T1 Leonardo è la linea che collega Scandicci all’Ospedale di Careggi, passando per la stazione Santa Maria Novella. È la prima linea ad essere entrata in funzione: il primo tratto venne infatti inaugurato il 14 febbraio 2010. Il 6 luglio 2018 è entrato in esercizio il prolungamento della linea, dal vecchio capolinea di via Alamanni fino a Careggi.

Il tracciato attuale conta quindi 26 fermate ed è il più lungo tra quelli della tramvia di Firenze. In totale misura 11,5 chilometri. Il tempo di percorrenza tra i due capolinea è di circa 40 minuti.

Tramvia Firenze, la linea 2

La linea T2 Vespucci unisce invece la stazione di Santa Maria Novella (dal prospiciente capolinea di piazza dell’Unità) all’aeroporto Amerigo Vespucci di Peretola.

Il percorso della linea 2 è lungo 5,3 chilometri. Le fermate sono 12, in corrispondenza di alcune funzioni strategiche per la città. Oltre, ovviamente, alla stazione ferroviaria centrale e all’aeroporto, la linea passa infatti per l’università, la sede della Regione Toscana, il Palazzo di giustizia nel popoloso quartiere di Novoli. Dall’estate 2019 è stata aperta anche la fermata Redi della linea 2, grazie alla realizzazione di una scala e di una rampa di accesso dal marciapiede di viale Redi.

La linea T2 è stata inaugurata l’11 febbraio 2019 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tramvia Firenze, la linea 3.2

La linea 3.2 non esiste ancora ma sarà la prossima linea della tramvia di Firenze ad essere realizzata. Collegherà piazza della Libertà a Bagno a Ripoli, passando per Firenze Sud.

Al momento è in corso la progettazione, che prevede un nuovo ponte sull’Arno all’altezza dell’Anconella e un tracciato sui viali di circonvallazione senza pali di alimentazione. Una volta ultimata, la linea 3.2 avrà un percorso lungo più di 7 chilometri e 17 fermate.

Per i lavori sono in arrivo 200 milioni di euro di finanziamento da parte dello Stato, che si sommano agli 80 milioni di finanziamenti europei. I lavori per la linea 3.2 verso Bagno a Ripoli inizieranno nel 2020 e si concluderanno entro la fine del 2023. Intanto sono stati svolti i primi saggi archeologici sui viali. Leggi anche

Tramvia Firenze, la linea 4

Ultima linea presentata in ordine di tempo, la linea 4 sarà realizzata tra la stazione Leopolda e il quartiere de Le Piagge. Previsto anche un successivo ampliamento fino a Campi Bisenzio.

Il progetto della “Leopolda – le Piagge” prevede un percorso lungo 6,2 chilometri con 13 fermate. La linea 4 sarà anche interconnessa alla linea 1 dal capolinea della stazione Leopolda. L’altro capolinea si troverà di fronte al centro commerciale Coop de Le Piagge.

La particolarità della linea 4 è che il suo percorso seguirà per circa 3.448 metri il tracciato della ex linea ferroviaria Empoli-Firenze, ormai dismesso. Per questo i cantieri della linea 4 saranno, ha promesso il sindaco Dario Nardella, a “impatto zero”. I restanti 2.712 metri saranno costruiti su una nuova sede.

I fondi per la realizzazione del primo lotto sono stati sbloccati dal Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Pertanto, i lavori della linea 4 della tramvia di Firenze inizieranno entro il 2020. La durata prevista è di 30 mesi.

Per scegliere il nome al quale intitolare la linea 4, il sindaco Nardella ha anche lanciato un sondaggio su Facebook. Ai cittadini è stato chiesto di scegliere tra Dante, Michelangelo, Giotto, Elettrice Palatina e Caterina de’ Medici.

Tramvia Firenze, le linee future

E nel futuro? Quali saranno le prossime linee ad essere progettate per completare il sistema tranviario di Firenze?

Il primo a vedere la luce sarà il prolungamento della tramvia dalla Fortezza fino a piazza San Marco . Attraverso viale Lavagnini e piazza della Libertà, il tram arriverà così in pieno centro storico.

. Attraverso viale Lavagnini e piazza della Libertà, il tram arriverà così in pieno centro storico. Per il prolungamento della linea 4 da Le Piagge fino a Campi Bisenzio passando da San Donnino è in corso il progetto di fattibilità tecnica ed economica

passando da San Donnino è in corso il progetto di fattibilità tecnica ed economica Al centro della discussione anche l’allungamento della linea 2 dall’aeroporto di Firenze al centro di Sesto Fiorentino, passando dal polo scientifico. Anche in questo caso è in corso il progetto di fattibilità

Di “allungamento” si parla anche per le due linee già esistenti. Per la T1, Scandicci chiede altri due chilometri di binari per raggiungere le località di Casellina e Pontignale, oltre che la zona industriale. Per quanto riguarda la futura linea 3 per Bagno a Ripoli, è allo studio un nuovo braccio diretto a Rovezzano per toccare anche lo stadio di Firenze (linea 3.22).

Gli orari della tramvia di Firenze

La tramvia di Firenze è in servizio con orario continuato dalle 5 del mattino fino alle 00.30 di notte. Nel fine settimana, il venerdì e il sabato, l’orario è prolungato fino alle 2 di notte.

La tramvia funziona tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, compresi i festivi. A Natale, a Pasqua, nei weekend e durante le festività religiose e civili le frequenze delle corse possono subire variazioni, ma il servizio viene sempre effettuato negli orari previsti.

Linea T1 Leonardo, l’orario di prime e ultime corse

La prima corsa della linea T1 Leonardo da Scandicci parte alle 4.35 dalla fermata De André. Alle 5.39 parte invece la prima corsa dal capolinea di Villa Costanza, sempre a Scandicci.

L’ultima corsa da Scandicci è invece prevista alle 00.12, il venerdì e il sabato sera alle 1.38.

La prima corsa dalla fermata Careggi Ospedale parte alle 4.44. L’ultima alle 00.13, mentre il venerdì e il sabato sera alle 1.41.

Linea T2 Vespucci, l’orario di prime e ultime corse

La prima corsa della linea T2 Vespucci dal capolinea di piazza dell’Unità (davanti alla stazione Santa Maria Novella) parte alle 5 del mattino in punto. L’ultima corsa dalla stessa fermata è in orario alle 00.29, mentre il venerdì e il sabato sera alle 2.00.

Dall’altro capolinea, quello dell’aeroporto di Peretola, la prima corsa verso il centro di Firenze parte alle 5.00 del mattino. L’ultima corsa è alle 00.02 dalla domenica al giovedì, mentre è alle 1.32 il venerdì e il sabato sera.

Le frequenze delle corse della tramvia di Firenze

Ogni quanto passa il tram a Firenze? La frequenza delle corse varia in base ai giorni (feriali o festivi) e agli orari. Si va da un tram ogni 4 minuti e 20 secondi negli orari di punta a una corsa ogni 15 minuti e 30 secondi in orario notturno.

Per gli orari e le frequenze delle corse aggiornati, fare riferimento al sito di Gest, gestore della tramvia.

Tramvia Firenze: linee, fermate, orari

I biglietti della tramvia di Firenze

Per salire a bordo della tramvia è necessario essere in possesso di un regolare biglietto. Il titolo di viaggio è lo stesso sia per la tramvia che per il trasporto pubblico sui bus urbani Ataf e Li-Nea.

Il biglietto regolare costa 1,50 euro e dura 90 minuti dalla convalida. Può essere acquistato direttamente alla fermata: ogni fermata è infatti dotata di biglietteria automatica, che permette di pagare sia con carte di credito che in contanti.

È possibile anche acquistare il biglietto alle rivendite (bar, edicole, tabaccherie, supermercati). Il biglietto della tramvia può essere acquistato anche tramite sms e app per smartphone. Non è possibile invece acquistare il biglietto a bordo. Sono previste anche formule di abbonamento.

E’ allo studio la possibilità di dotare anche la tramvia di Firenze di obliteratrici che consentano di comprare i biglietti con pagamento contactless, semplicemente appoggiando sugli apparecchi bancomat o carte di credito, come succede già sui bus Ataf.

I parcheggi migliori per la tramvia Firenze

Scendi dall’auto, sali sul tram. Quali sono i parcheggi più comodi per lasciare l’auto e prendere la tramvia?

Per la linea T1 Leonardo c’è il parcheggio di Villa Costanza, proprio in corrispondenza del capolinea della tramvia e direttamente collegato all’autostrada A1.

In alternativa, si può utilizzare il parcheggio gratuito di fronte alla Coop di Ponte a Greve, a pochi passi dalla fermata “Nenni – Torregali” della T1.

Sulla linea T2 c’è il parcheggio scambiatore di viale Guidoni, non lontano dall’uscita autostradale dell’A11 e dall’aeroporto.