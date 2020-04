Test sierologico coronavirus: chi deve farlo e dove si può fare in Toscana

Dopo operatori sanitari e forze dell’ordine, ora tocca a tutti quelli che lavorano a contatto con il pubblico. Saranno loro a sottoporsi per primi al test sierologico gratuito previsto dalla campagna di screening della Regione Toscana per tracciare il contagio da coronavirus. L’obiettivo è raggiungere presto le 400 mila persone testate. Un’ordinanza del presidente della Regione, la numero 39, fissa regole e priorità per le analisi e l’elenco dei laboratori dove si può fare il test sierologico in Toscana.

Test sierologico, prosegue lo screening del coronavirus in Toscana

Il test sierologico serve a rilevare se una persona ha sviluppato gli anticorpi al coronavirus e quindi se lo ha contratto. In caso di esito dubbio o positivo verrà eseguito il tampone per avere la conferma del contagio. Da questo si potrà capire se il paziente ha superato la malattia ed è quindi immune oppure se il virus è ancora presente nell’organismo e dunque se la persona, anche se asintomatica, è ancora potenzialmente contagiosa.

Lo screening di massa era partito all’inizio di aprile da operatori sanitari, ospiti delle Rsa e residenze per disabili, personale del volontariato impegnato nell’emergenza sanitaria e di protezione sociale. Oltre a questi, lavoratori delle farmacie, personale degli istituti penitenziari, forze dell’ordine, vigili del fuoco e chiunque fosse impegnato nell’assistenza alla popolazione anziana e fragile.

Test sierologico, chi lo deve fare in Toscana

Oggi che altri kit di analisi sono disponibili, lo screening proseguirà sottoponendo al test nuove categorie di lavoratori e cittadini.

Secondo quanto fissato dall’ordinanza del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, i prossimi a effettuare il test per il coronavirus saranno gli agenti della Polizia municipale e della Polizia provinciale, chi lavora negli esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare e chi è addetto al trasporto delle merci.

Ci saranno poi i lavoratori di aziende pubbliche o private di smaltimento e raccolta dei rifiuti la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti, i dipendenti pubblici, la cui attività implica contatto con il pubblico. Allo stesso modo i dipendenti degli uffici postali che hanno contatti con il pubblico, i dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che hanno contatti con i clienti.

Ordinanza della Regione Toscana, chi deve fare il test sierologico per covid

Test sierologici anche ai lavoratori dei servizi a domicilio, i lavoratori della editoria e della emittenza radiotelevisiva a contatto con il pubblico, gli edicolanti e librai, gli operatori del trasporto pubblico locale ugualmente in contatto con il pubblico.

E ancora, tassisti, operatori delle imprese o agenzie di onoranze funebri, gli operatori della logistica la cui attività implica il contatto con il pubblico. Infine, il personale dei consolati a contatto con il pubblico, il personale dei porti e degli aeroporti.

Il caso del distretto della carta

Caso a parte è poi quello dei lavoratori del distretto cartario, nella Lucchesia. Si tratta di un distretto che non ha mai interrotto le attività e che quindi potrà fornire indicazioni utili sull’impatto del virus all’interno di un’area industriale ben definita.

L’elenco si allargherà ulteriormente via via che nuovi kit saranno disponibili.

Dove fare il test sierologico da coronavirus in Toscana

L’ordinanza del presidente della Regione Toscana (qui il testo completo) fissa anche l’elenco dei laboratori dove è possibile fare il test sierologico. Sono quaranta, distribuiti in tutte e 1 le province toscane. A loro potranno rivolgersi i cittadini delle categorie che hanno priorità nel sottoporsi al test.

I laboratori che effettuano il test sierologico per il coronavirus in Toscana sono elencati di seguito.