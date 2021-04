In che zona è la Toscana: il colore di oggi e l’ordinanza

Archiviate le restrizioni nazionali per Pasqua, torna la zona rossa. Ecco in che zona è oggi la Toscana, che rimarrà classificata con questo “colore Covid” almeno fino al 20 aprile 2021: a stabilirlo è stata l’ultima ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza. La situazione preoccupante dei contagi e dell’occupazione dei posti letto in ospedale colloca la nostra regione in uno scenario massimo di rischio per il coronavirus.

Nessun cambio di colore: in che zona è la Toscana e le regole da rispettare

Rispetto al periodo pasquale, dal 6 aprile cambiano leggermente regole e restrizioni. In Toscana, come nelle altre regioni che si trovano in zona rossa, da martedì non è più possibile andare a fare visita a parenti e amici fuori e dentro il proprio comune. La deroga delle due persone era infatti stata introdotta solo per le giornate del 3, 4 e 5 aprile.

Cambiano anche le regole per il mondo dell’istruzione, perché per effetto del nuovo decreto Draghi dal 7 aprile si torna a scuola anche in zona rossa: anche in Toscana il rientro in classe riguarda asili nido, scuole materne ed elementari, oltre ai ragazzi che frequentano la prima media. Didattica a distanza invece per gli studenti delle seconde e terze medie e per tutte le scuole superiori. Identiche le altre regole della zona rossa: spostamenti consentiti solo per motivi di lavoro, salute e necessità; chiusure per molte attività commerciali (qui i negozi aperti); limiti per l’attività fisica (passeggiate solo in prossimità della propria abitazione); ristoranti e bar aperti esclusivamente per asporto.

Colore rosso anche per le seconde case: l’ordinanza della Regione Toscana

Il colore della Toscana rimane rosso almeno fino al 20 aprile, secondo quanto previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute, ma visto l’andamento preoccupante dei contagi e l’occupazione delle terapie intensive al 44% la regione rischia di restare in questa zona fino al 27 aprile. Cruciale sarà il monitoraggio di venerdì 9 aprile. Intanto fino a domenica 11 aprile resta in vigore l’ordinanza della Regione Toscana che vieta a chi non è residente nel territorio regionale di raggiungere le seconde case, eccetto che per motivi di salute, di lavoro, di studio o per comprovate e gravi situazioni di necessità.