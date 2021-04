Allegato 23 del Dpcm in pdf: negozi aperti in zona rossa (anche a Pasqua)

Divieto di circolazione, obbligo di restare all’interno del proprio comune, esercizi pubblici chiusi. Non tutti in realtà, anzi. L’elenco dei negozi aperti anche in zona rossa contenuto nell’allegato 23 del Dpcm del 2 marzo 2021 è più lungo di quanto si possa credere: è questo documento pdf, insieme all’allegato 24 sui servizi alla persona, a stabilire quali attività possono alzare la serranda anche nell’area a massimo rischio Covid, specificando in alcuni casi anche il codice Ateco. Il nuovo decreto Covid di aprile ha confermato questa lista, rimandando proprio al testo dell’ultimo Dpcm per capire quali negozi possono stare aperti in zona rossa, comprese le giornate di Pasqua e Pasquetta.

Le regole per le zone rosse

Secondo l’ultimo decreto Covid del governo Draghi in vigore dal 15 marzo, durante il weekend di Pasqua (3-4-5 aprile 2021) tutta Italia finirà in zona rossa. In questa fascia di rischio sono vietati tutti gli spostamenti, tranne che per comprovati motivi di lavoro, salute e di necessità. Recarsi a un negozio è però considerata una situazione di necessità. Ristoranti e bar possono fare solo asporto, i primi fino alle 22, mentre solo di bar (codice ateco 56.3) chiudono alle 18. Stop anche per gli esercizi commerciali, almeno la maggior parte di questi.

Sono le regole confermate dal decreto di aprile, che ha rinnovato la stragrande maggioranza delle limitazioni del Dpcm del 2 marzo compresi gli allegati 23 e 24 al Dpcm 3 dicembre stabiliscono quali sono i negozi che possono stare aperti in zona rossa, dunque anche nel weekend di Pasqua. Fanno eccezione le regioni dove sono state emanate ordinanze locali, come in Toscana dove chiudono tutti i negozi per Pasqua e Pasquetta ad eccezione di farmacie, parafarmacie ed edicole.

Negozi aperti in zona rossa anche a Pasqua e Pasquetta: l’allegato 23 e 24 al Dpcm (pdf)

La lista è sorprendentemente lunga: in zona rossa possono stare aperti i supermercati, i negozi di elettronica e informatica, oltre a tutti i servizi essenziali come farmacie e negozi di alimentari. I parrucchieri invece non possono più essere attivi in zona rossa e sono chiusi come anche i centri estetici. Ecco l’elenco completo di tutti gli esercizi commerciali che possono restare aperti.

Allegato 23 e i codici Ateco dei negozi aperti in zona rossa

Commercio al dettaglio

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati ( codici ateco: 47.2 ), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati ( codice ateco: 47.4 )

) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il

giardinaggio

giardinaggio Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi

specializzati

specializzati Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di biancheria personale

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi

specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi

specializzati

specializzati Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi

specializzati

specializzati Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

In zona rossa inoltre i centri commerciali sono chiusi: all’interno di queste grandi strutture possono restare aperti solo i negozi di alimentari (come i supermercati), le farmacie e parafarmacie, i presidi sanitari, i fiorai, le lavanderie e tintorie, le tabaccherie, le edicole e le librerie.

Allegato 24

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Nell’allegato 24 al Dpcm del 2 marzo 2021 non sono inclusi i parrucchieri che quindi non figurano tra i negozi che possono stare aperti in zona rossa, anche ad aprile. Sul sito del governo il pdf con tutti gli allegati al Dpcm.