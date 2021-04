La Toscana resta in zona arancione, ma spera nella fascia gialla

I dati della Toscana restano da zona arancione, annuncia il governatore Eugenio Giani, ma la prossima settimana la provincia di Prato potrebbe continuare a essere rossa. La Città metropolitana di Firenze va invece in arancione, con un cambio di colore da sabato pomeriggio grazie ai numeri dei contagi in calo nonostante la pressione sugli ospedali sia ancora importante. È questo il quadro della situazione in attesa delle conferme che arriveranno da Roma. Intanto la Toscana spera nella zona gialla a maggio, quando il governo potrebbe reintrodurre questa fascia di rischio Covid insieme a una serie di riaperture, dai musei ai ristoranti, dai cinema ai teatri.

Toscana il colore della prossima settimana: resta in zona arancione, Prato ancora rossa?

Grazie all’incidenza settimanale dei contagi che rimane sotto la soglia “rossa” dei 250 casi ogni 100.000 abitanti e all’indice Rt poco sopra 1, la Toscana si candida a restare per la seconda settimana consecutiva in zona arancione, anche da lunedì 19 a domenica 25 aprile. “Per la settimana prossima posso prevedere il mantenimento della Toscana in zona arancione“, ha detto ai giornalisti il presidente della Regione Eugenio Giani ai margini di una conferenza stampa sui vaccini per gli over 80. “C’è un decremento dei contagi e un lieve, ma significativo, decremento anche dei ricoveri – ha spiegato – le terapie intensive sono sempre alte”.

La decisione definitiva sarà presa domani (venerdì 16 aprile) dal ministro della Salute Roberto Speranza, dopo la pubblicazione del monitoraggio settimanale. La Toscana quasi certamente resta arancione, ma come detto Prato e provincia rischiano la zona rossa per un’altra settimana a causa dell’incidenza dei contagi sopra 250 positivi ogni 100.000 abitanti. “È una valutazione che faremo domani”, chiarisce Giani, che dovrà stabilire la mappa delle zone rosse locali insieme ai sindaci dei territori interessati.

Toscana in zona gialla, quando?

La Toscana resta arancione da lunedì 19 aprile, allo stesso tempo sogna la zona gialla con la riapertura dei ristoranti, dei musei, dei cinema e dei teatri. Al momento questo colore è stato “sospeso” fino al 30 aprile, tuttavia il governo sta pensando a riaperture mirate nelle regioni con buoni dati su contagi e sulle vaccinazioni già dopo il 26 aprile.

Attualmente l’indice Rt della Toscana resta maggiore di 1 (soltanto sotto 1 si hanno numeri da zona gialla) e anche lo scenario di rischio non è ancora compatibile con questo colore. Troppi i ricoveri e troppo alto il tasso di occupazione delle terapie intensive. Solo oggi il bollettino della Regione indica 1.919 pazienti ricoverati in ospedale, di cui 286 in terapia intensiva: dati simili si erano registrati a fine novembre, quando la seconda ondata stava iniziando a decrescere.