Una prima promozione è in vista nel weekend, ma per la prossima settimana tutta la Città metropolitana è in bilico. Per capire da quando Firenze può tornare zona arancione – come lo è già buona parte della Toscana – bisognerà tenere sotto controllo i contagi di Covid, giorno dopo giorno. La scorsa settimana l’incidenza su tutto il territorio della Metrocittà è stata di 259 casi di coronavirus ogni 100.000 abitanti, contro i 250 della soglia di allerta che fa scattare la zona rossa locale. Adesso la media si muove intorno ai 240, ma con differenze da territorio a territorio: se nel comune di Firenze va meglio, preoccupano le zone dell’Empolese e della Val d’Elsa.

La Toscana vede ancora arancione e spera nella zona gialla a maggio

L’ordinanza regionale della zona rossa a Firenze dura fino alle ore 14 di sabato 17 aprile, ma gran parte della Toscana è in arancione dal 12 aprile e i dati degli ultimi giorni fanno sperare in una conferma del colore anche la prossima settimana. Come sempre sarà il monitoraggio nazionale previsto per venerdì a stabilire fino a quando durerà la zona arancione in Toscana. Al momento, l’incidenza regionale dei nuovi casi è sotto la “soglia rossa” di 250 e difficilmente sarà passato questo valore da qui a giovedì.

La Toscana non ha ancora cifre da zona gialla, fascia che comunque è sospesa almeno fino al 30 aprile per effetto del decreto legge di inizio mese. Il governo Draghi però sta lavorando per le riaperture già a maggio, nelle regioni con contagi sotto controllo e una buona percentuale delle persone a rischio vaccinate. Si pensa all’apertura dei ristoranti a pranzo, sfruttando gli spazi esterni ai locali.

Da quando Firenze torna arancione

Dunque Firenze, come le altre zone rosse locali, tona in arancione dalle ore 14 di sabato 17 aprile quando scade dell’ordinanza regionale: rimarrà di questo colore nel weekend, ma dovrà essere valutato il colore da lunedì 19 aprile. Se venerdì prossimo sarà decisa la permanenza della regione nell’attuale fascia di rischio, toccherà al presidente della Toscana Eugenio Giani stabilire da quando Firenze potrà tornare zona arancione. Lo stesso giorno sarà fatto il punto con i sindaci. Secondo le ultime notizie, l’orientamento del governatore è di limitare al massimo le restrizioni e quindi ridisegnare una mappa delle zone rosse con aree più limitate.

I numeri sono da tenere sotto stretta osservazione. Se tra oggi e giovedì in tutta Città metropolitana di Firenze si supereranno i 710 casi totali ci sarà il rischio concreto di una zona rossa, ma rimangono le differenze tra i territori. Ieri i casi sono stati 335, di cui 106 solo nell’area empolese. Lunedì scorso il totale dei nuovi positivi nella Metrocittà era sceso a 140 (complice il calo di tamponi del weekend), domenica era stato 375, sabato 396 e venerdì scorso 400.

La situazione negli ospedali fiorentini

Resta la pressione sugli ospedali. Sul fronte del numero di posti letto occupati la “situazione è stazionaria”, fa sapere l’Usl Toscana Centro. La scorsa settimana è stato necessario aggiungere 37 nuovi posti letto Covid, nell’area fiorentina, per un totale di 196. “Siamo nella situazione in cui non dobbiamo incrementare i posti letto ma non possiamo nemmeno diminuirli. Facciamo pari con il numero dei posti che abbiamo e con quanto di nuovo arriva”, ha spiegato Giancarlo Landini referente Asl della Medicina Covid.