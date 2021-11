Settimana movimentata per il traffico a Firenze: i lavori in città

Sarà una settimana movimentata dal punto di vista del traffico a Firenze, diversi infatti i lavori che prenderanno il via.

Le asfaltature sul Viale dei Colli e via dei Cioli

Per quanto riguarda le asfaltature l’intervento più significativo inizierà oggi, 8 novembre, e riguarderà il viale dei Colli, ovvero viale Machiavelli, piazzale Galileo, viale Galilei, piazzale Michelangelo e viale Michelangelo (fino a via San Miniato a Monte). I lavori saranno effettuati in orario notturno (21-6) con restringimenti di carreggiata.

Nella prima fase l’asfaltatura interesserà viale Machiavelli sulla direttrice lato numeri civici dispari (con l’istituzione di un senso unico verso piazzale di Porta Romana) e piazzale Galilei (nella porzione lato viale Torricelli con chiusura all’altezza del cantiere).

La seconda fase riguarda sempre viale Machiavelli ma la direttrice sul lato numeri civici pari (e l’istituzione del senso unico verso piazzale Galilei) e piazzale Galilei (nella porzione del piazzale lato via San Leonardo con chiusura all’altezza del cantiere all’intersezione con viale Machiavelli).

Nella terza fase i lavori interesseranno viale Galileo, piazzale Michelangelo e viale Michelangelo (fino a via San Miniato a Monte). In questo caso sono previsti restringimenti di carreggiata a tratti con senso unico alternato nei tratti di volta in volta interessati.

L’intervento, complesso, prevederà anche una quarta fase con lavori in orario diurno 9-18 in Passo all’Erta (con chiusura tra viale Galileo e via Giramonte) e divieti di transito in via Giramonte (tra via del Monte alle Croci e Passo all’Erta) e viuzzo di Gattaia (da via Giramonte a fine strada). Questa fase terminerà il 3 dicembre.

Altri interventi riguardano via dei Cioli: da oggi al 13 novembre la strada chiusa fra via dell’Olmeto e via della Pastorella. Oggi poi riprendono i lavori di rifacimento della carreggiata in lastrico in via dei Cappuccini con chiusura della strada da via Vittorio Emanuele II a via Michele Mercati: il termine previsto è per il 7 dicembre.

L’elenco degli interventi più impattanti

Tra gli altri interventi anche quelli in via della Pergola dove da oggi, 8 novembre, iniziano i lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete fognaria. Fino al 16 novembre la strada sarà chiusa via degli Alfani-via Nuova dei Caccini.

Previsti inoltre sensi unici in via Nuova dei Caccini (da Borgo Pinti a via della Pergola verso quest’ultima) e in Borgo Pinti (da via di Mezzo a via Sant’Egidio verso quest’ultima).

In via dei Vespucci e via stazione delle Cascine è in programma poi la sostituzione di un tratto della condotta fognaria. L’intervento è articolato in fasi: la prima prevede la chiusura di via dei Vespucci (da via del Ponte Grande a viuzzo della Cavalla) e di via Stazione delle Cascine (da via Pistoiese a via dei Vespucci). Nella seconda e nella terza fase scatterà la chiusura di via stazione delle Cascine nel tratto via dei Vespucci-via Pistoiese (con entrata per gli autorizzati rispettivamente da via Pistoiese e da via dei Vespucci). I lavori si concluderanno il 26 novembre.

Per la posa di cavi in fibra ottica da oggi sarà chiuso anche il tratto via Reginaldo Giuliani-via di Castello. Itinerari alternativi: via di Castello-via della Pietraia-via di Boldrone-via dell’Osservatorio-via Palazzaccio-via Reginaldo Giuliani; via di Castello-via di Bellagio-via Reginaldo Giuliani. L’intervento si concluderà il 12 novembre.