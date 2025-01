Traffico in tilt a Firenze: perdita di olio a Ponte alla Vittoria

Pesanti ripercussioni sul traffico di Firenze per un mezzo in avaria e una perdita di olio in zona Ponte alla Vittoria-Piazza Gaddi. Chiusa alla circolazione una corsia

Problemi al traffico di Firenze durante la mattinata di oggi, venerdì 17 gennaio 2025, per una perdita di olio motore in zona Ponte alla Vittoria-piazza Gaddi, a causa di un autobus di Autolinee Toscane in avaria. Nelle prime ore del giorno tre scooteristi sono caduti a causa dell’asfalto scivoloso. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha chiuso alla circolazione una corsia, in direzione uscita città, nei pressi dell’imbocco del sottopasso di piazza Vittorio Veneto.

Perdita di olio a Ponte alla Vittoria: ripercussioni sul traffico di Firenze

La circolazione è stata dirottata dagli agenti su una sola corsia, in direzione di piazza Gaddi, per consentire la pulizia della strada, con pesanti ripercussioni sul traffico e sulle principali direttrici di Firenze: segnalate code in viale Fratelli Rosselli, in viale Belfiore, in viale Redi, nella zona della Fortezza da Basso e sui viali di circonvallazione. “Mezzo pesante in avaria in Piazza Gaddi. Forti rallentamenti sulla direttrice in uscita dalla città da Ponte della Vittoria”, scrive il Comune di Firenze sul suo profilo X. Una situazione difficile vista anche l’ultima giornata di Pitti Uomo, in corso alla Fortezza da Basso.