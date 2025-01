Pitti Uomo 2025: gli eventi della “settimana” fiorentina della moda

- Pubblicità -

Si riaccendono i riflettori sulla Fortezza da Basso di Firenze, con gli eventi di Pitti Uomo 2025, il primo salone italiano del fashion ad aprire i battenti in Italia quest’anno. Al centro dell’edizione numero 107, l’anteprima delle nuove proposte maschili per la prossima stagione autunno-inverno. L’appuntamento è da martedì 14 a venerdì 17 gennaio, seguito dalle altre date delle fiere di Pitti Immagine: Pitti Bimbo dal 22 al 23 gennaio per la moda in versione baby, Pitti Filati dal 28 al 30 gennaio incentrato sul mondo del del tessile.

I numeri e gli ospiti VIP

Il filo rosso che legherà tutti i saloni invernali Pitti Immagine sarà il fuoco, l’elemento simbolo scelto per la campagna di comunicazione e per gli allestimenti, con un falò digitale al centro del piazzale della Fortezza da Basso e il regno di Mangiafuoco al Lyceum. Tra eventi speciali, presentazioni, party e sfilate, Pitti Uomo 2025 presenterà i nomi e le espressioni più interessanti del menswear mondiale.

Presenti alla Fortezza 790 marchi, di cui il 45% esteri, suddivisi in 5 sezioni: Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out. All’interno di quest’ultima sezione ci sarà anche uno spazio realizzato insieme a Knees Up e dedicato alla cultura del running come fenomeno di consumo e sociale. In più una serie di progetti speciali per esplorare idee, tendenze e protagonisti della nuova moda maschile, come quelle che provengono da Cina, Giappone e dalla Scandinavia.

Le sfilate e gli eventi di Pitti Uomo 2025

L’inaugurazione ufficiale è fissata al Palazzo degli Affari martedì 14 gennaio alle 10.30, alla presenza delle autorità. Il quartier generale della manifestazione sarà come sempre la Fortezza da Basso (l’ingresso è riservato agli addetti al settore), palcoscenico di iniziative e mostre, ma alcuni appuntamenti coinvolgeranno altri luoghi di Firenze. Numerosi i designer e gli stilisti attesi. In città faranno capolino anche tanti VIP, tra quelli già annunciati il cantante Julio Iglesias jr e l’influencer Taylor Mega.

Nell’elenco degli eventi di punta di Pitti Uomo 2025 saltano all’occhio quelli che vedranno protagonisti i due guest designer dell’edizione numero 107. MM6 Maison Margiela, la parte più contemporanea della maison di proprietà di OTB di Renzo Rosso, torna a Pitti presentando in esclusiva la collezione maschile disegnata in esclusiva per il salone. La sfilata è in programma, rigorosamente su invito, il 15 gennaio alle 18 al Tepidarium del Roster. Altro nome di rilievo è Satoshi Kuwata, che dopo aver collezionato importanti premi internazionali, ha scelto Firenze per la prima sfilata del suo marchio Setchu. Il fashion show su invito, in una location ancora top secret, si svolgerà il 16 gennaio.

E poi ci saranno una miriade di happening, la maggior parte riservati a un numero ristretto di addetti al lavori, come le feste nella notte del 14 gennaio: dal party organizzato dal marchio urban Slam Jam e dalla discoteca Tenax nelle stanze di Palazzo Borghese come celebrazione della club culture, alla cena promossa da Brunello Cucinelli in Palazzo Corsini sul lungarno; dalla festa de Il Bisonte nell’altro Palazzo Corsini (al Parione) fino allo show e dinner party di Police dentro la Manifattura Tabacchi.

Pitti Uomo 2025: gli eventi aperti al grande pubblico

Per quanto riguarda gli eventi collaterali, legati a Pitti Uomo 2025 ma aperti al grande pubblico, le principali scuole di moda di Firenze propongono mostre in occasione del salone. Alla Manifattura Tabacchi (via delle Cascine 35) il Polimoda presenta “AN/ARCHIVE: blue r/evolution”, un progetto espositivo dedicato all’evoluzione del blu, simbolo di cambiamento sociale e autenticità personale. Dal 14 gennaio al 15 febbraio, dal lunedì al sabato con ingresso libero, attraverso installazioni artistiche, talk e pezzi iconici, viene indagato il ruolo del workwear e del denim.

Nello store fiorentino di WP in via della Vigna Nuova, grazie alla collaborazione con l’Istituto Marangoni di Firenze, durante i giorni di Pitti Uomo 2025, prende posto un progetto dedicato alla reinterpretazione contemporanea dell’estetica di Filson, storico marchio americano specializzato in abbigliamento outdoor. Inoltre, Accademia Italiana organizza il 14 gennaio alle ore 18 al Cinema La Compagnia la conferenza “La Nuova Intelligenza del Made in Italy“, un viaggio tra innovazione tecnologica, creatività artigianale e sostenibilità (gratuito con prenotazione online).

Tra gli eventi di Pitti Uomo 2025 anche un’inedita corsa lungo le vie di Firenze, che partirà il 15 gennaio alle 7.30 da piazza della Signoria per 7 chilometri di percorso, iniziativa promossa da Knees Up e legata al focus di quest’anno sul mondo running. Il calendario, in aggiornamento, si trova sul sito di Pitti Immagine.