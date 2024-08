Tramvia, all’Albereta abbattuti i primi alberi per fare spazio al nuovo ponte

- Pubblicità -

I primi a essere abbattuti sono stati circa 10 alberi tra il parco dell’Albereta, il vecchio deposito di Publiacqua e via Villamagna, dove per i lavori della linea 3 della tramvia sarà realizzata una strada a tre corsie diretta al nuovo ponte di Firenze sud. In tutto, tra la sponda di Gavina e quella di Bellariva, andranno giù una quarantina di alberi per fare spazio alla nuova infrastruttura, ma ne saranno ripiantati più del doppio con un restyling dell’area verde.

I lavori per la tramvia nel parco dell’Albereta

Gli alberi che sono stati tagliati si trovavano nell’area dell’ex magazzino di Publiacqua confinante con il parco dell’Albereta e nella vicina area cani di via Villamagna (ora chiusa al pubblico), dove sono in corso i primi interventi connessi alla linea 3 della tramvia. Qui sarà realizzato un nuovo Ponte sull’Arno che collegherà Bellariva con Gavinana. Partirà da lungarno Colombo all’altezza di via Minghetti e la strada di collegamento arriverà all’altezza di via Lapo da Castiglionchio. Si tratterà di un collegamento da 176 metri per auto, bici e pedoni, pensato per alleggerire il traffico su Ponte da Verrazzano. Al centro di quest’ultimo passerà infatti il tram, lasciando spazio solo a una corsia per senso di marcia.

Per le piante che si trovano sulla traiettoria dell’infrastruttura è stato quindi previsto l’abbattimento. Da settimane nell’area dell’ex magazzino di Publiacqua erano entrate in azione le ruspe. Prima per ripulire la zona, poi per spostare terra ed effettuare scavi. Le piante “incriminate” erano state cinte da nastri e segnate con spray rosso in attesa del via libera alla rimozione, che è scattata nei giorni dopo Ferragosto, con qualche malumore da parte dei residenti. Dopo aver ripulito l’area di cantiere dai rami e dai tronchi tagliati, si passerà alle altre fasi, che comprendono la demolizione del magazzino, ora ben visibile dalla strada.

Alberi abbattuti al parco dell’Albereta: cosa prevede il progetto della tramvia

84 nuovi alberi sulla sponda dell’Albereta (anche a sostituzione di quelli abbattuti) e altri 15 sul lato di Bellariva: il progetto della linea 3 della tramvia prevede una risistemazione dei giardini. Sul versante dell’Albereta arriveranno nuove piante per fare ombra ai campi da tennis, basket e pallavolo. Uno sarà smantellato e trasferito più verso est. Come si osserva dalla planimetria degli interventi, lungo l’ingresso pedonale all’Albereta sarà sistemato un filare di 33 alberi e altre 11 piante verranno messe a dimora dall’altra parte della futura strada, al confine con il terreno di Publiacqua.

Saranno ridisegnati anche i vialetti pedonali e ciclabili, rivestiti in cemento architettonico, e l’area cani prenderà posto in parte di quella attuale, comprendendo inoltre una porzione del terreno dell’ex magazzino. E poi nuove panchine, tavoli da picnic e lampioni, oltre a una banchina di attracco per piccole barche. Sul versante di lungarno Colombo 12 alberi saranno piantanti nel giardino che guarda il fiume e 3 nel filare al centro del viale. Qui il progetto del nuovo ponte.