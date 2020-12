Proseguono i lavori sulla direttrice Fortezza – piazza della Libertà propedeutici alla realizzazione della nuova linea della tramvia di Firenze. I lavori, che avevano già interessato un tratto di viale Lavagnini, non riguardano ancora la realizzazione della nuova linea tramviaria, ma lo spostamento di un grosso tubo dell’acquedotto del diametro di quasi un metro dal centro a un lato dei viali.

Lavori per la tramvia di Firenze: cambi di senso nei dintorni di piazza della Libertà

La nuova tranche di lavori, come comunicato dal Comune di Firenze, prevede il cambio di senso in via Pier Capponi e via Leonardo Da Vinci: la prima strada adesso va da viale Don Minzoni verso piazza Savonarola, la seconda invece è percorribile da piazza Savonarola verso viale Don Minzoni. Prevista anche la chiusura di piazza Savonarola tra via Leonardo Da Vinci e via dei Della Robbia, tratto che diventerà a senso unico da via Valori verso via Leonardo Da Vinci. Inoltre per ottimizzare la svolta da via Leonardo Da Vinci in viale Don Minzoni in quest’ultimo verrà realizzata una corsia di immissione protetta.

È mantenuto il collegamento tra viale Matteotti e viale Lavagnini come pure tra viale Matteotti e viale Don Minzoni, mentre è stata interrotta la direttrice tra viale Lavagnini e viale Don Minzoni-Le Cure sostituita dal percorso alternativo viale Strozzi-via Lorenzo il Magnifico-piazza della Libertà-viale Don Minzoni ed è possibile anche proseguire su via Pier Capponi. Nessun cambiamento per chi proviene da via Bolognese-Ponte Rosso che può viaggiare sia verso viale Lavagnini-viale Matteotti che verso viale Don Minzoni. Infine da via Lorenzo Il Magnifico si può continuare sia verso viale Lavagnini-viale Matteotti che rientrare su viale Milton da via Toscanelli.

Per chi proviene da via Corridoni-via del Romito verso piazza della Libertà-viale Don Minzoni il percorso consigliato è invece via Lorenzo il Magnifico attraverso due itinerari: Ponte degli Alpini-viale Montelungo-viale Strozzi-via Lorenzo il Magnifico; oppure piazza della Costituzione-via XX Settembre-Ponte dei Bersaglieri-via Lorenzo il Magnifico.

I lavori sono propedeutici al futuro l’insediamento della bretella 2.1 che unirà la linea T1 che passa dalla Fortezza alla nuova linea che collegherà Firenze con Bagno a Ripoli andando a creare, di fatto, una rete tramviaria che coprirà gran parte della città.