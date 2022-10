I lavori della tramvia di Firenze arrivano in via Cavour

Pubblicità

I lavori della nuova tramvia di Firenze sbarcano in via Cavour: tra un paio di settimane, nella notte tra il 21 e il 22 ottobre, scatta l’ora ‘X’ con l’avvio della nuova fase dei cantieri del tracciato Fortezza-piazza San Marco, la Variante al centro storico (Vacs). Il lunedì successivo sarà la volta del cantiere sul marciapiede di piazza San Marco, lato centro. È quanto ha comunicato il Comune di Firenze dopo la riunione del coordinamento dei lavori.

I lavori della tramvia di Firenze in via Cavour e piazza San Marco: i dettagli

Nel dettaglio i lavori della tramvia in via Cavour porteranno a delle modifiche: intanto si prevede la riapertura di una corsia in piazza San Marco, da via La Pira verso via degli Arazzieri (e quindi in direzione piazza Indipendenza). Naturalmente questo sulla porzione già ripavimentata. La macrofase 1.1 dei lavori della tramvia verso via Cavour prevedono anche che il cantiere vada ad occupare tutta la restante parte della piazza sul lato della basilica: ecco dunque che si chiuderà l’attuale corsia da via Cavour verso La Pira.

Il rifacimento dei sottoservizi come primi lavori della tramvia in via Cavour

Il cantiere in via Cavour inizierà nel tratto da via Micheli a piazza San Marco e riguarderà il rifacimento dei sottoservizi. La strada sarà comunque chiusa da viale Matteotti con accesso solo a residenti, passi carrabili e taxi. I lavori in corrispondenza dell’incrocio di via Salvestrina-via Micheli saranno eseguiti in due fasi in modo da garantire comunque il transito agli autorizzati.

Viabilità alternativa

I lavori della tramvia in via Cavour porteranno ad una viabilità alternativa. Con via Cavour chiusa si potrà usare l’asse via La Marmora-La Pira a doppio senso. Dal 24 ottobre poi, come anticipato, si partirà col cantiere in piazza San Marco, sul marciapiede lato centro. Come per via Cavour anche in questo caso i lavori saranno ai sottoservizi. Qui il percorso della tramvia per piazza San Marco mentre gli aggiornamenti sui cantieri si trovano sul nuovo portale del Comune “Firenze tramvia”.