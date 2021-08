Come sarà la linea della tramvia per il centro e San Marco: fermate e mappa

Si avvicinano i lavori per la nuova “linea” della tramvia di Firenze, la cosiddetta Vacs – variante alternativa al centro storico, che prevede 6 fermate sul percorso Fortezza – Lavagnini – Libertà – San Marco. Dopo le prime opere per spostare le tubature dai viali, i cantieri partiranno presto. Il Comune di recente ha approvato il progetto definitivo modificato che prevede anche la realizzazione del capolinea della futura linea 3 della tramvia per Firenze sud e Bagno a Ripoli.

Tramvia Fortezza – Lavagnini – Libertà – San Marco: il progetto e il percorso della Vacs

Il progetto della variante alternativa al centro storico di Firenze è stato studiato dopo lo stop al passaggio della tramvia dal Duomo: nei piani originari, finiti nel cassetto dopo tante polemiche e un referendum, la linea 2 proveniente dall’aeroporto doveva toccare piazza Duomo per raggiungere poi piazza della Libertà.

Oggi La T2 si ferma in piazza dell’Unità e quindi si è pensato ad “aggirare” l’ostacolo della cattedrale, servendo comunque il cuore della città. Sulla carta infatti i tecnici chiamano il nuovo tracciato “linea 2”, anche se non sarà collegata direttamente ai binari che portano a Novoli e Peretola.

La mappa del sistema tramviario comprenderà quindi un nuovo braccio ferrato sui viali, lungo due chilometri e mezzo. Nel dettaglio il percorso della Vacs si aggancerà alla linea 1 della tramvia alla Fortezza da Basso, dal binario morto che già esiste su viale Strozzi, per percorrere viale Lavagnini, arrivare in piazza Libertà e proseguire verso il centro storico lungo via Cavour, finendo la sua corsa in piazza San Marco, con un totale di 5 fermate compreso il capolinea.

Il tratto Fortezza – Libertà sarà a doppio binario (un tram in direzione centro e l’altro verso la Fortezza), dopodiché i percorsi si divideranno e proseguiranno su binario singolo: verso il centro con un solo binario in via Cavour, verso piazza della Libertà con le rotaie in via La Pira e via La Marmora dove ci sarà la sesta fermata.

Tramvia variante centro di Firenze (Vacs): fermate, percorso e la mappa della linea

Non si tratterà quindi di una linea vera e propria ma di uno sviluppo del percorso della T1 che così sarà collegato con il centro storico e, in seguito, alla linea 3 per Bagno a Ripoli, il cui capolinea sarà proprio in piazza della Libertà. Ecco quindi dove si troveranno le 6 fermate della variante al centro storico della tramvia (Vacs) sul percorso Fortezza – Lavagnini – Libertà – San Marco:

Lavagnini – la prima fermata sorgerà subito all’inizio di viale Lavagnini, al centro della strada, grossomodo all’altezza dello Student Hotel e di via Enrico Poggi Poliziano – il secondo stop sarà realizzato a metà di viale Lavagnini, sempre in mezzo alla carreggiata, tra via Poliziano e via Duca d’Aosta Parterre – la fermata in piazza della Libertà della variante al centro storico della tramvia sarà all’altezza del Parterre, proprio davanti all’arco di trionfo dei Lorena. Il percorso dei binari infatti girerà intorno alla piazza lungo la corsia che in passato era riservata ai mezzi diretti verso viale Don Minzoni Cavour A – Sirio si fermerà poi alla fine di via Cavour, più o meno all’altezza del civico 102 San Marco – sarà qui il “capolinea” della tramvia nel centro storico di Firenze, con la quinta delle 6 fermate sul lato del Gran Caffè San Marco, dove oggi esiste lo stop degli autobus Ataf Cavour R – per tornare verso piazza della Libertà il tram girerà da piazza San Marco in via Giorgio La Pira, per poi fermarsi in via la Marmora vicino agli Scolopi.

Sul percorso del ritorno, da via la Marmora, Sirio svolterà a sinistra in viale Matteotti, percorrendo i binari che saranno usati in futuro dalla linea 3 per Firenze sud e Bagno a Ripoli, arriverà in piazza della Libertà e passerà di fronte ai portici che ospitano anche le poste. Qui non farà fermate, ma si dirigerà verso lo stop “Parterre” di fronte all’arco di trionfo e da lì tornerà in viale Lavagnini. Tutta la documentazione tecnica è disponibile sul sito del Comune di Firenze.

I rendering delle fermate e del percorso della tramvia per il centro storico

Quando partiranno e quanto dureranno i lavori sui viali

Dopo l’ok di Palazzo Vecchio al progetto definitivo modificato della variante al centro storico della tramvia “si possono attuare tutte le procedure per la contrattualizzazione e l‘avvio dei lavori che inizieranno nei prossimi mesi“, ha spiegato l’assessore alla Mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti. La durata prevista è di 22 mesi, compresi i test dei tram sul nuovo percorso: i convogli entreranno in servizio su questo nuovo tracciato dopo quasi due anni dall’inizio dei lavori. Le opere per spostare i sottoservizi, come il super-tubo dell’autostrada dell’acqua, sono già partiti.

La novità è che durante i lavori per la variante al centro storico sarà creata anche la prima delle 17 fermate previste per la linea 3 della tramvia Firenze sud – Bagno a Ripoli. Verrà realizzata in piazza della Libertà, nella porzione tra viale Matteotti e viale Don Minzoni.

In questo punto nascerà uno snodo del futuro sistema tramviario fiorentino verso sud: qui ci sarà l’interconnessione tra la linea 1 (tramite la Vacs Fortezza – Lavagnini – Libertà – San Marco), la linea 3 Firenze – Bagno a Ripoli e la tramvia che servirà il Quartiere 2 (Campo di Marte e Rovezzano).